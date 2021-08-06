Утренние прогнозы: без резких движений

В пятницу утром вероятны умеренные изменения в российских фондовых индексах, полагают аналитики. При этом шансы на рост индекса Мосбиржи сохраняются.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3845 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный утренний внешний фон".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций откроется небольшим снижением в пятницу".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Полагаем, что индекс Мосбиржи в первой половине торгов воздержится от резких движений и останется в диапазоне 3800-3850 пунктов".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться продолжить повышение, получая поддержку от восходящего тренда по нефтяным котировкам и оптимистичного закрытия американских бирж. До середины дня и публикации ежемесячного отчета по рынку труда США за июль не исключена консолидация рисковых активов, а если данные будут значительно отклоняться от консенсуса, биржи может охватить фиксация прибыли. В целом же на западных фондовых площадках сохраняется восходящий тренд, к которому пытается присоединиться и российский рынок".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утром пятницы внешний фон складывается нейтральный, но шансы на продолжение роста индекса Мосбржи есть".