Вероятно нейтральное открытие торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи медленно, но верно идет в направлении июльских максимумов. Возвращение на рынок выплаченных ранее дивидендов, благоприятный сентимент на западных площадках и высокие цены на сырье поддерживают позитивную динамику. Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи по-прежнему находятся в районе 4000 пунктов, хотя на их быстрое достижение пока рассчитывать сложно. Трендовая поддержка расположена около 3730 пунктов и выступает ближайшей реперной точкой, спуск ниже которой укажет на смену продолжительной восходящей тенденции", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Сбербанк в пятницу опубликует отчет РСБУ за июль 2021 года, а в США будет опубликована ежемесячная статистика по рынку труда. По прогнозам, обращает внимание Галактионов, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июле могло вырасти на 700 тыс.

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