.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 обновил рекорд
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Будет ли перегрев на рынке потребительских займов
По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян...
 
Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив...
 
Морские порты просят пустить иностранных туристов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по...
 
06 августа 2021 года 09:06

S&P 500 обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 завершил сессию на рекордном максимуме.

Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2021 года составил $75,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $71 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в июне до $73,9 млрд с предварительно объявленных $71,2 млрд в мае.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.

Также в центре внимания находятся статданные по рынку труда, публикация которых ожидается в пятницу. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

"Это будет большим событием текущей недели, поскольку напрямую повлияет на действия ФРС. Завтрашние данные и сентябрьские являются критически важными для представителей руководства регулятора перед принятием решения о сворачивании стимулирующих мер и тем, когда и какими темпами это реализовывать", - говорит специалист по инвестиционной стратегии Edward Jones Анджело Куркафас, которого цитирует CNBC.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) выросли на 3%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года благодаря нереализованному доходу в размере около $1,9 млрд от переоценки ее долей в Didi Global Inc. и Aurora Innovation Inc.

Бумаги Electronic Arts (SPB: EA) Inc. (EA) подешевели на 2,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 44%, однако увеличил выручку.

Цена акций Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. выросла на 2%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.

Котировки акций Etsy Inc. (SPB: ETSY) уменьшились на 9,7%, хотя американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее прогнозов.

Цена бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) уменьшилась на 0,7%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года. При этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 271,58 пункта (0,78%) и составил 35064,25 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 26,44 пункта (0,60%), поднявшись до 4429,10 пункта. Индикатор обновил рекордный максимум.

Nasdaq Composite вырос на 114,58 пункта (0,78%) и составил 14895,12 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу.

Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Эксперты предполагают, что эти данные будут иметь ключевое значение для Федеральной резервной системы (ФРС) с учетом того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК поднялся на 0,25%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Fujikura (+15,6%), Nikon Corp. (+8,9%) и Konami Holdings Corp. (+7,4%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 0,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Kobe Steel (-11,1%), Furukawa Electric Co. (-6,5%) и Sharp Corp. (-6,3%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,49%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,09%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,9%), нефтяной компании CNOOC (+3,2%) и CK Hutchison Holdings (+2,8%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги Country Garden Services Holdings Co. (-3,6%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,5%) и Xinyi Solar Holdings (-3,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК опустился на 0,24%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 МСК вырос на 0,11%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 2,2% и на 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $71,37 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,91 (1,3%) - до $71,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $69,15 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,94 (1,4%) - до $69,09 за баррель.

Давление на рынок в последние дни оказывают опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19 по всему миру из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", пишет аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Хотя спрос в целом улучшался за последний год быстрее, чем ожидалось, рекордные показатели новых случаев [COVID-19] во многих странах могут остановить или даже частично свести на нет этот прогресс в ближайшие недели", - отмечает он.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о безработице в июле, которые министерство труда США обнародует позднее в пятницу. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2021 года 19:49
Рубль вечером ускорил темпы снижения к доллару и повышения к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 6 августа. Доллар усилил рост, евро - снижение на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления к доллару и возобновившей снижение нефти.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:39
Рынок акций РФ в начале августа продолжил подъем, несмотря на упавшую нефть
По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 29 июля по 4 августа составил $10 млн против $40 млн оттока ранее (лучший результат в третьем квартале после четырех недель оттоков). В фондах,...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:23
Рынок акций РФ просел к 3800п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, неделя закрылась ростом
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением распродаж на фоне подешевевшей нефти из-за укрепления доллара после выхода в США сильной статистики по рынку труда, приближающей срок ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи откатился в район 3800 пунктов, при этом локомотивом отката выступили акции "Газпрома" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:02
Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" бумаги
Москва. 6 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали более скромную динамику, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
06 августа 2021 года 19:00
Акции Booking интересны долгосрочным инвесторам "Фридом Финанс"
Акции Booking Holdings представляют интерес для долгосрочных инвесторов, прогнозная цена на горизонте года - $2700 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Booking отчиталась за второй квартал значительно лучше общерыночных прогнозов. Таким образом, мы отмечаем,...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 18:29
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 3770-3870п - "Велес Капитал"
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в предстоящий понедельник - 3770-3870 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в пятницу ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 18:02
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. ViacomCBS представил в целом неплохой финансовый отчет...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 17:31
Цена акций TripAdvisor может подняться до $60 на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций TripAdvisor Inc. могут подняться до уровня $60 за штуку на горизонте года, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Результаты TripAdvisor за второй квартал текущего года оказались лучше ожиданий инвесторов. В письме инвесторам менеджмент дал...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 17:07
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73-75,1 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73,0-75,1 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Текущая неделя завершается окончанием покупки доллара Минфином в рамках бюджетного правила. Объемы стали рекордными и в этом году составили...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 16:35
Разнонаправленные новости повысят волатильность нефти в ближайшие недели - Банк "Открытие"
Разнонаправленные новостные тренды повысят волатильность котировок нефти в ближайшие недели, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Волатильность нефтяных котировок в ближайшие несколько недель повысится, учитывая два противоположных...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 16:08
Акции РусАгро, X5 Retail Group и АЛРОСА будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАгро", X5 Retail Group и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года 9 августа. "Операционные показатели...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:32
Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может превысить 10% - Sber CIB
Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, потенциал роста котировок бумаг, по их мнению, составляет почти 50% на горизонте 12 месяцев. "Совокупные...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:25
Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании статистики по рынку труда США
Москва. 6 августа. Доллар немного подрастает, евро слегка дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков.    читать дальше
.
06 августа 2021 года 15:07
Акции Johnson & Johnson и Abbott интересны для покупки в долгосрочный портфель - BCS Express
Акции Johnson & Johnson и Abbott Laboratories интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Котировки бумаг показывали устойчивость в периоды спадов на рынке и в перспективе демонстрировали опережающий рост, отмечает...    читать дальше
.
06 августа 2021 года 14:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции CSX, Kansas City Southern, Union Pacific и Norfolk Southern - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-операторов железных дорог США - CSX Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp., говорится в аналитическом материале BCS Express. "Акции компаний-операторов железных дорог США - выбор инвесторов, которые...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.