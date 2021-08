S&P 500 обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 завершил сессию на рекордном максимуме.

Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2021 года составил $75,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $71 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в июне до $73,9 млрд с предварительно объявленных $71,2 млрд в мае.

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.

Также в центре внимания находятся статданные по рынку труда, публикация которых ожидается в пятницу. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

"Это будет большим событием текущей недели, поскольку напрямую повлияет на действия ФРС. Завтрашние данные и сентябрьские являются критически важными для представителей руководства регулятора перед принятием решения о сворачивании стимулирующих мер и тем, когда и какими темпами это реализовывать", - говорит специалист по инвестиционной стратегии Edward Jones Анджело Куркафас, которого цитирует CNBC.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) выросли на 3%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года благодаря нереализованному доходу в размере около $1,9 млрд от переоценки ее долей в Didi Global Inc. и Aurora Innovation Inc.

Бумаги Electronic Arts (SPB: EA) Inc. (EA) подешевели на 2,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 44%, однако увеличил выручку.

Цена акций Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. выросла на 2%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.

Котировки акций Etsy Inc. (SPB: ETSY) уменьшились на 9,7%, хотя американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее прогнозов.

Цена бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) уменьшилась на 0,7%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года. При этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 271,58 пункта (0,78%) и составил 35064,25 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 26,44 пункта (0,60%), поднявшись до 4429,10 пункта. Индикатор обновил рекордный максимум.

Nasdaq Composite вырос на 114,58 пункта (0,78%) и составил 14895,12 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу.

Внимание инвесторов направлено на данные министерства труда США о безработице в стране в июле, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Эксперты предполагают, что эти данные будут иметь ключевое значение для Федеральной резервной системы (ФРС) с учетом того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК поднялся на 0,25%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Fujikura (+15,6%), Nikon Corp. (+8,9%) и Konami Holdings Corp. (+7,4%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 0,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,4%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги Kobe Steel (-11,1%), Furukawa Electric Co. (-6,5%) и Sharp Corp. (-6,3%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,49%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,09%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,9%), нефтяной компании CNOOC (+3,2%) и CK Hutchison Holdings (+2,8%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%.

В лидерах падения оказались бумаги Country Garden Services Holdings Co. (-3,6%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-3,5%) и Xinyi Solar Holdings (-3,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК опустился на 0,24%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют в цене 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:21 МСК вырос на 0,11%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 2,2% и на 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $71,37 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,91 (1,3%) - до $71,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $69,15 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,94 (1,4%) - до $69,09 за баррель.

Давление на рынок в последние дни оказывают опасения, связанные с ростом числа случаев заражения COVID-19 по всему миру из-за распространения нового штамма коронавируса "дельта", пишет аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Хотя спрос в целом улучшался за последний год быстрее, чем ожидалось, рекордные показатели новых случаев [COVID-19] во многих странах могут остановить или даже частично свести на нет этот прогресс в ближайшие недели", - отмечает он.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о безработице в июле, которые министерство труда США обнародует позднее в пятницу. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.