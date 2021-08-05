Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти

Москва. 5 августа. Доллар немного усилил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.

Курс доллара США составил 73,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб./EUR1, подешевев на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,55 копейки - до 79,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на вечерних торгах вслед за развернувшейся вверх нефтью. При этом в целом торги обеими парами в четверг проходят в узких коридорах, так как участники рынка находятся в ожидании пятничной статистики по рынку труда США, которая способна придать дополнительный импульс направлению их движения.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), обнародованные в среду, указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида, который в среду выступал на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2021 года составил $75,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $71 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в июне до $73,9 млрд с предварительно объявленных $71,2 млрд в мае.

Цены на нефть эталонных марок вечером в четверг развернулись вверх, корректируясь после того, как днем ранее котировки существенно просели на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 1,05% - до $71,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,12% - до $68,55 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, на торгах четверга рубль в целом консолидируется к доллару США, нефть марки Brent вечером повышается после того, как ранее на этой неделе котировки "черного золота" упали из-за роста запасов нефти в США, а также ухудшения ситуации с COVID-19 в разных странах мира. "Тем не менее текущий уровень нефтяных цен говорит в пользу укрепления рубля, а участники рынка находятся в ожидании завтрашней статистики по рынку труда в США. Она имеет крайне важное значение для действий со стороны ФРС США касательно сворачивания программы выкупа активов", - отмечает Голубов.

"В четверг рубль демонстрировал минимальные изменения в парах с долларом и евро. (. . .) На валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единых настроений, валюты EM показывали разнонаправленную динамику. Индекс доллара демонстрировал к вечеру минимальное снижение, хотя внутри корзины DXY валюты торговались по-разному. (. . .) Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последнюю неделю (незначительное превышение прогнозов) не оказали заметного влияния на валютный рынок, однако основное внимание инвесторов будет приковано к завтрашней порции статистики по рынку труда, включая безработицу за июль. Котировки нефти к вечеру торговались в плюсе, однако не оказывали видимой поддержки рублю, так как в целом цены остаются вблизи двухнедельных минимумов", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 августа на 38,23 копейки, до 73,168 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,17 копейки, до 86,6529 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 28,33 копейки по отношению к среде и составил 73,141 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 18,74 копейки и составил 73,1426 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 450,68 млн, из которых $473,546 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 977,134 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,65 копейки, до 86,602 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 10,26 копейки и составил 86,6061 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR569,837 млн, из которых EUR208,328 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR361,509 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 6,51% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,88% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,21% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению со средой - 7,3% годовых.