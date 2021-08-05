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05 августа 2021 года 19:26

Рынок акций РФ превысил 3830п по индексу МосБиржи на фоне отскока нефти и США, лидировали банки и Ростелеком

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель) и фондовых индексов в США после недавнего падения из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; в лидерах роста выступили бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях и акции финансового сектора, где среди фаворитов оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" на новостях о выкупе.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3833,75 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1653,31 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар стоит 73,04 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+3,1% и +3,5% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,7%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы"), "Московской Биржи" (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Выручка "Ростелекома" во II квартале 2021 года увеличилась на 9% в годовом выражении (до 138,59 млрд рублей), сообщила компания. Показатель OIBDA возрос на 15% (до 55,94 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 46% (до 11,17 млрд рублей). Показатели оказались выше составленного "Интерфаксом" консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 137,87 млрд рублей, OIBDA - на уровне 54,4 млрд рублей, чистая прибыль - 9,44 млрд рублей.

"Ростелеком" допускает возможность выплаты дивидендов по итогам 2021 года в диапазоне 5,5-6 рублей на акцию, сообщил в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами президент компании Михаил Осеевский.

EBITDA "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,01%) в первом полугодии 2021 года составила $5,7 млрд, что более чем в 3 раза выше уровня прошлого года, когда был признан резерв по экологическим обязательствам в $2,1 млрд, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по EBITDA составлял $5,48 млрд.

"Норникель" ожидает сохранения дефицита никеля по итогам 2021 года, но достижения профицита в 2022 году на фоне продолжающегося расширения производства в Индонезии, говорится в отчете компании за I полугодие. Дефицит палладия в этом году ожидается ГМК на уровне 0,9 млн унций.

Подешевели в четверг акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,5% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи утром протестировал поддержку 3800 пунктов, после чего днем перешел к росту на фоне стабилизации нефти Brent, которая удержала уровень $70 за баррель. Поскольку нисходящая коррекция временно отменяется, то отечественный инвестор осторожно оценивает потенциал повышения, игнорируя слабость азиатских и европейских индексов.

Секторы финансов и телекоммуникаций обеспечили основной прирост рынка. В четверг неплохой отчет представил "Ростелеком". "Норникель" сообщил о росте прибыли по МСФО в I полугодии в 96 раз (до $4,3 млрд), а также о росте выручки на 33% (до $8,9 млрд). Однако свободный денежный поток ГМК сократился на 48% (до $1,4 млрд), а чистый долг увеличился на 64% (до $7,7 млрд). Соотношение чистого долга к EBITDA выросло незначительно - до 0,7х.

Банк Англии не стал менять денежную политику. Европейские индексы двигались разнонаправленно, хотя в первой половине дня предпринимали попытки роста на фоне очередных сильных корпоративных отчетов. На рынке нефти Brent смогла вернуться выше $70 за баррель и начала восстанавливать потери после трех дней снижения. Среднесрочной угрозой остается распространение коронавируса в виде Delta-штамма. В Китае 17 провинций сообщают о случаях заражения локального характера. На этом фоне власти ввели более активное тестирование, ограничили некоторые направления для авиаперелетов. В США ситуация гораздо тяжелее, поскольку в среду было зафиксировано 100 тыс. новых случаев заражения.

В долгосрочном плане нефть поддерживают последние события вокруг Ирана. Инциденты с танкерами вблизи берегов ОАЭ и Омана приписали Ирану, что станет осложнением на переговорах по ядерной сделке.

Тем временем, в Goldman Sachs пересмотрели прогноз по росту индекса S&P 500 на конец года: теперь аналитики банка ожидают повышение до 4700 пунктов с прежнего прогноза 4300 пунктов на фоне продолжающегося роста выручки прибылей компаний. Банки пока повышают свои прогнозы на конец года, но эти повышения уже кажутся довольно скромными на фоне текущих значений. Инвесторы заложили чрезвычайно завышенные ожидания, поэтому даже превышение прогнозов не гарантирует дальнейший рост бумаг. Превышение должно быть значимым, чтобы у инвесторов поддерживалось желание покупать, считает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина, "Ростелеком" представил сильные квартальные результаты, что поддержало рост стоимости его акций. Менеджмент допустил выплату дивидендов 5,5-6 руб. на акцию по итогам 2021 года, что выше предполагаемых выплат по дивидендной политике на 5-14%. Однако дивидендная доходность (5,5-6%) в этом случае все равно останется ниже дивидендной доходности других компаний в секторе. Консервативная дивидендная политика является одним из факторов, который сдерживал рост акций в последнее время, отмечает эксперт.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, "Ростелеком" отличается достаточной стабильностью бизнеса и, если исходить из балансовых показателей, кризисный 2020 год для компании тяжелым не был. Поэтому рост в первом полугодии 2021 года является органическим, а не восстановительным. "Ростелеком" развивается в рамках стратегии, предполагающей рост выручки к 2025 году до 700+ млрд рублей, чистой прибыли - в 2 раза за 5 лет (до 46 млрд рублей). Привилегированные акции "Ростелекома" сейчас торгуются на уровне начала 2021 года. Компания объявила, что может увеличить дивиденды до 5,5-6 рублей на акцию - это даст доходность 6,4-7% на "преф" за 2021 год, и от 11% до 14% дивидендной доходности к 2025 году по текущим ценам. Привилегированные акции "Ростелекома" можно рассматривать как квазиоблигации с растущим купоном, и они могут быть интересны для включения в портфель консервативным инвесторам, считает Тузов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение к ближайшим сопротивлениям 3850 и 1650 пунктов, причем РТС сумел преодолеть свой рубеж на фоне небольшого укрепления рубля. Для индекса МосБиржи позитивный сигнал подтверждается, целью повышения индикатора в ближайшие сессии может стать район 3900 пунктов. На мировые фондовые и сырьевые биржи в четверг вернулись оптимистичные настроения, которые на российском рынке поддерживались рядом корпоративных историй.

Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль. Опасными для "быков" могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3790-3890 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,8%), также нет единого вектора в Европе (индексы DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,5%, FTSE просел на 0,1%), плюсуют Штаты (индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 1,9% после майского снижения на 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По данным Минтруда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек (минимум за месяц). Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются после локального падения Brent ниже $70 за баррель на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,18 за баррель (+1,1% и -2,8% в среду), сентябрьская цена WTI - $68,98 за баррель (+1,2% и -3,4% накануне).

Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 3-4 млн), запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 0,832 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,5-0,6 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+39,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,9%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+6,7%), банка "Санкт-Петербург" (+5,7%, до 70,49 рубля), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,8%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рубля за акцию, говорится в сообщении банка. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже банку принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 6 сентября по 5 октября 2021 года. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) в рамках предыдущего buyback, который завершился в июне, выкупил 20,8 тыс. обыкновенных акций (или 0,004% голосов) по цене 58 рублей за одну ценную бумагу.

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,9% и -1,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,7%), OR Group (MOEX: ORUP) (-1,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,35 млрд рублей (из них 12,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,4 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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