Цены "длинных" евробондов РФ в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря позитивной динамике UST

Москва. 5 августа. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения цен "коротких" и среднесрочных бумаг оказались незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 4 августа и составила 115,06% от номинала, что соответствует доходности 1,5% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,535% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 2 пункта по отношению к среде и составил 145 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 35 базисных пунктов - до 137,37% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,445% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 50 базисных пунктов - до 132,34% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,43% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта - до 114,3% от номинала, что соответствует доходности 1,64% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,74% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 25 базисных пунктов, подорожав до 129,18% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,52% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 13 базисных пунктов, до 112,56% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 1,975% годовых).

"На рынке российских еврооблигаций сегодня продолжился умеренный рост котировок, особенно в "длинном" сегменте. Инфляционные риски и соответственно опасения относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками пока отошли на второй план, что позволило глобальным инвесторам активизировать покупки как базовых активов, так и облигаций развивающихся стран. При этом спрос на российские бумаги виден не только со стороны отечественных игроков, но и со стороны нерезидентов. Наибольший интерес участники рынка проявляют к "длинным" долларовым выпускам евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах. Вместе с тем динамика бумаг, номинированных в евро, немного отстает, что является следствием ранее сделанных Минфином РФ заявлений о возможности нового размещения в этом году бумаг, номинированных именно в европейской валюте. Соответственно для долларовых бумаг такого давления сейчас нет, и они в полной мере отыгрывают позитивный внешний фон. В результате мы видим не только снижение общей доходности, но и некоторое сужение суверенных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.