Текущие уровни цены акций Activision Blizzard интересны для долгосрочных покупок - "Фридом Финанс"

Текущие уровни котировок акций Activision Blizzard интересны для инвестиций в бумаги на долгосрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Квартальные результаты разработчика игр Activision Blizzard превзошли ожидания инвесторов по чистой прибыли, практически совпав с ожиданиями по выручке. Прогноз менеджмента на 2021 год был пересмотрен в сторону повышения. Корректируем целевую цену по акции Activision Blizzard с $120 до $115 на горизонте года на фоне риска сдвигов в графике релизов игр. Однако текущую слабость акций мы рассматриваем как удачную возможность для покупки, так как бизнес компании, на наш взгляд, значительно недооценен относительно долгосрочных перспектив роста. Котировки бумаг снизились до уровней лета прошлого года, а форвардный мультипликатор P/E опустился до минимума с 2019 года, до 19,3х. Мы считаем эту отметку неоправданно низкой для акций Activision Blizzard (среднее значение за два года - около 23,9х)", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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