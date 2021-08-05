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05 августа 2021 года 15:50

Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании ключевой статистики недели

Москва. 5 августа. Доллар слегка понижается, евро столь же незначительно подрастает на "Московской бирже" в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США в пятницу, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков.

Курс доллара США составил 73,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,65 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,5 копейки - до 79,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 августа на 38,23 копейки, до 73,168 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,17 копейки, до 86,6529 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании пятничной статистики по рынку труда США, которая способна придать новый импульс направлению движения валютных пар. В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), обнародованные в среду, указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

Зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида, который в среду выступал на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вновь перешли к снижению после первоначального небольшого повышения. Днем ранее нефть существенно подешевела на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,17% - до $70,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,24% - до $67,63 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

"Основной негатив для рубля продолжает быть связанным с падением нефтяных цен. Анонсированные вчера объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила оказались близкими к ожидаемым и не повлияли значительно на рубль, даже несмотря на достижение ими максимумов с января прошлого года. Что касается дальнейшей динамики рубля, то рынок продолжит ждать данных от Минтруда США, которые должны быть опубликованы в пятницу. Если рост занятости, действительно, окажется низким, то ожидания скорого сворачивания программы покупки активов ослабнут, что должно поддержать рисковые активы, в том числе и рубль. А сегодня курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1, с возможным выходом выше этих уровней при снижении фьючерсов Brent ощутимо ниже $70 за баррель", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"После реализовавшейся коррекции на фоне достаточно неплохих данных из США снижение нефти может замедлиться. Покупатели могут стать более активны, рассчитывая на восстановление котировок. Отскок может вернуть цены выше $72 за баррель. В Китае ситуация с COVID-19 остается напряженной, что усиливает неопределенность, связанную с прогнозами по спросу в азиатском регионе. Карантинные меры были ужесточены в 15 провинциях, где были обнаружены случаи заражения COVID-19 "дельта". Предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с уровнем заболеваемости, сложно. Однако с учетом жестких мер, которые предпринимает Китай, а также набирающей обороты вакцинации, можно предположить, что слишком долго вспышка не продлится и рынок нефти останется сильным. К тому же при необходимости страны ОПЕК+ могут отложить запланированный до конца 2021 г. рост добычи, чтобы сбалансировать предложение в случае ухудшения прогнозов по спросу", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 6,51% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,88% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,21% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению со средой - 7,3% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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