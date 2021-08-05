Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430 пунктов, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную "медвежью" дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Ранее этот уровень был удержан "быками", поэтому склонность "бенчмарка" к росту сохраняется", - указывает эксперт.

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