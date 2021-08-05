Рынок акций РФ утром консолидируется, попытки роста сдерживаются слабостью нефти

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, попытки роста сдерживаются слабостью нефти (цена Brent протестировала в снижении $70 за баррель, после чего немногшо отскочила) из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; подросли бумаги "Ростелекома" после выхода хорошего квартального отчета.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3805,78 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1639 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,16 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Ростелекома" (+0,6% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Выручка "Ростелекома" во II квартале 2021 года увеличилась на 9% в годовом выражении (до 138,59 млрд рублей), сообщила компания. Показатель OIBDA возрос на 15% (до 55,94 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 46% (до 11,17 млрд рублей). Показатели оказались выше составленного "Интерфаксом" консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 137,87 млрд рублей, OIBDA - на уровне 54,4 млрд рублей, чистая прибыль - 9,44 млрд рублей.

По мнению главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи пытается устоять выше 3800 пунктов, но вряд ли отечественные акции смогут долго противостоять снижению нефти Brent, которая опустилась в район $70 за баррель.

Негативным моментом для нефти является ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, что с учетом "распаковывания" страной стратегических резервов грозит снижением потребления нефти. При этом настрой на нефтяном рынке и так пессимистичный, о чем говорит бэквордация во фьючерсах. Так что пока для возобновления роста нефти драйверов нет, вероятно тестирование отметки $70 за баррель сверху вниз. В таких условиях российским акциям сложно будет продолжить рост широким фронтом.

На дневном графике индекса МосБиржи прослеживается линия поддержки восходящего тренда от 19 июля - сейчас она проходит в районе 3780 пунктов. Но данная поддержка очень слабая, и особых надежд на нее питать не стоит.

Вместе с тем сохраняют потенциал роста акции металлургов, а при улучшении внешнего фона бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) могут начать борьбу за сопротивление в районе 317 руб. Возможно, в ближайшие дни акции сырьевых компаний получат поддержку от ослабления рубля. Минфин РФ объявил, что в период с 6 августа по 6 сентября ЦБ будет покупать для него валюту в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд руб. в день, что на 0,9 млрд руб. больше, чем сейчас, отмечает Антонов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в четверг в первой половине торгов возможна просадка российских индексов с тестированием уровня 3800 пунктов по индексу МосБиржи в качестве поддержки. Провал котировок нефти был обеспечен неожиданным ростом ее запасов в США, теперь Brent пытается удержать рубеж $70 за баррель.

Германия сообщила в четверг о росте производственных заказов на 4,1% за июнь при ожиданиях роста на 1,9%. Великобритания в 11:30 МСК опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, Банк Англии в 14:00 МСК объявит решение по ставке. В США в 15:30 МСК выйдет статистика первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также торговый баланс за июнь.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что ввиду уязвимости рынка нефти индекс МосБиржи будет консолидироваться в нижней части зоны 3800-3850 пунктов.

Слабые данные ADP по занятости в США заставили инвесторов опасаться торможения темпов роста экономической активности в стране. В четверг на мировых рынках царит безыдейность, инвесторы напряженно ожидают публикации в пятницу отчета Минтруда США по занятости, который может не порадовать.

Фьючерс на нефть Brent пока пытается удержаться у отметки $70 за баррель. Негативом для рынка выступают опасения относительно сохранения спроса на энергоносители в Азии, подкрепленные снижением инфляционных ожиданий по США. Некоторую поддержку рынку нефти в четверг оказывают рост напряженности на ближнем Востоке и прогнозы NOAA относительно высокой вероятности формирования ураганов в Атлантике, но в целом ценовая конъюнктура рынка нефти продолжает оставаться не вполне благоприятной. В четверг Brent постарается удержаться в целевом диапазоне $70-75 за баррель, но есть риски ухода котировок вниз из коридора, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть подошли к поддержке $70 за баррель, но нефтяные аналитики не пересмотрели свои оптимистичные прогнозы на четвертый квартал. Многие эксперты инвестбанков считают, что в IV квартале спрос на нефть будет опережать предложение, поэтому ждут роста цены до $80-85 за баррель. В данный момент запасы бензина в США находятся на минимальном за 9 месяцев уровне.

Тем временем, Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) пересмотрело в сторону повышения свой прогноз на сезон ураганов 2021 года в Атлантике. Вероятность того, что сезон будет активнее нормы, составляет 65% (от 3 до 5 ураганов). Следовательно, есть риск перебоев с поставками. Напряженность на Ближнем Востоке также растет - израильские самолеты нанесли удары по стартовым площадкам для запуска ракет на юге Ливана в ответ на ранее выпущенные снаряды по Израилю. С прошлой пятницы было отмечено два нападения на нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Пока риск снижения цены из-за замедления экономики Китая компенсируется геополитической напряженностью. Цены на нефть находятся в широком коридоре $68,5-78,5 за баррель под месячным понижательным трендом. Если цены пробьют вниз нижнюю границу этого диапазона на новостях по распространению коронавируса в Китае, то это будет ощутимый удар по рынку акций РФ.

ВОЗ считает, что пандемия не закончится раньше середины 2022 года, заложив в свою модель, что к этому времени будет вакцинировано 70% населения каждой страны. Но это сверхоптимистичные ожидания. После окончания пандемии потребуется много времени, чтобы жизнь вошла в прежнее русло и привычки людей восстановились.

В ближайшие дни инвесторы будут следить за ситуацией на рынке США, чтобы не проспать коррекцию после роста фондового рынка пять кварталов подряд. Повышательный тренд на индексе S&P 500 проходит на уровне 4300 пунктов, на 4233 пунктах также есть поддержка. Глава ФРС Ричард Кларида, известный своей "голубиной" позицией, заявил, что поддержит начало сворачивания QE в конце этого года, если ситуация будет развиваться в соответствии с его прогнозом. Повышение ставки, по его мнению, возможно в начале 2023 года. Риторика Клариды находится в русле ожиданий рынка, который не ждет, что программа выкупа активов начнет сворачиваться раньше ноября-декабря этого года, отмечает Верников.

В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,9%, за исключением Nasdaq (+0,1%) после публикации данных исследовательской организации ADP - в июле число новых рабочих мест составило 330 тыс., при прогнозах на уровне 690-700 тыс.

По мнению зампредседателя Федрезерва Ричарда Клариды, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,8%), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,4%, FTSE топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 1,9% после майского снижения на 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после распродаж на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,37 за баррель (-0,01% и -2,8% в среду), сентябрьская цена WTI - $68,14 за баррель (-0,01% и -3,4% накануне).

Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 3-4 млн), запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 0,832 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,5-0,6 млн).

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Бест эффортс банка" (MOEX: ALBK) (+29,2%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+7%), банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,3%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,2%).

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,9% и - 2,1% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,53 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 989,99 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 853,5 млн рублей на акции "АЛРОСА").