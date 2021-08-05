"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Southern

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, что предполагает потенциал роста 11,60% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Southern, один из ведущих игроков в коммунальном секторе США, опубликовал свои результаты за второй квартал в четверг, 29 июля. Скорректированный EPS составил $ 0,84 (+7,69% г/г), что оказалось выше консенсуса $ 0,79.

"Основными факторами роста прибыли во втором квартале 2021 года (по сравнению с 2020 годом) стали повысившийся спрос на э/э со стороны клиентов, а также устойчивый рост потребителей и благоприятные тарифные решения. Эти факторы были частично компенсированы более высокими расходами на не топливные расходы и техническое обслуживание на фоне восстановления масштабов технических процессов. На прибыль за второй квартал 2021 года также существенно повлияли расходы размере $343 млн после налогов, связанные с задержкой строительства блоков 3 и 4 АЭС Vogtle, которые успешно завершили тестовые запуски", - отмечает эксперт "Финама" Александр Ковалев.

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