Рост на рынке акций в четверг, вероятно, будет ограничен бумагами финансового и горно-металлургического секторов - Альфа-банк

Рост на российском рынке акций в четверг, вероятно, будет ограничен бумагами финансового и горно-металлургического секторов, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Динамика российского рынка акций в четверг будет весьма сдержанной под давлением жестких комментариев официальных лиц ФРС в среду вечером и более слабых (в сравнении с ожиданиями) данных по рынку труда США за июль. Цены на нефть остаются слабыми из-за опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" по всему миру, включая США и Китай. Доходности казначейских облигаций США остаются на низком уровне. Любой рост на российском рынке акций в четверг, вероятно, будет ограничен акциями финансового и горно-металлургического секторов", - пишет аналитик Джон Волш.

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