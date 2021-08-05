Утренние прогнозы: единого мнения нет

На утро четверга у аналитиков нет единого мнения об открытии торговой сессии на рынке акций РФ.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие российского рынка акций небольшим ростом в четверг".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3810-3825 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. После открытия со сдержанным повышением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный. В начале дня возможна просадка российских индексов с тестированием уровня 3800 пунктов по индексу Мосбиржи в качестве поддержки".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ввиду уязвимости рынка нефти индекс Мосбиржи может в четверг перейти к консолидации в нижней части зоны 3800-3850 пунктов, для развития роста необходимы позитивные сигналы глобальных рынков".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений и могут оставаться под давлением нефтегазового сектора ввиду сохранения слабости цен на "черное золото". Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3765-3865 пунктов".