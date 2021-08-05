Brent - $70,67 за баррель

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно повышаются.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее, отмечает MarketWatch.

В то же время зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в среду, что ФРС начнет сворачивать мощные меры поддержки экономики с сокращения объемов выкупа облигаций, о котором объявит позднее в этом году, после чего уже в начале 2023 года может перейти к подъему базовой ставки.

Выступая на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, Кларида признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 60,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Снятие карантинных ограничений привело к быстрому восстановлению активности в гостиничном бизнесе, сфере развлечений и туризме, пишет The Wall Street Journal.

Котировки акций General Motors Co. (SPB: GM) (GM) упали на 8,9% по итогам торгов в среду. Крупнейший американский автопроизводитель зафиксировал чистую прибыль в размере $2,79 млрд во втором квартале 2021 года после убытка годом ранее, увеличив выручку более чем вдвое.

Акции Lyft Inc. (SPB: LYFT) рухнули на 10,6%. Американский сервис заказа такси сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 42% на фоне роста выручки более чем вдвое. Между тем годовой прогноз компании оказался хуже, чем рассчитывали аналитики.

Цена бумаг Amgen (SPB: AMGN) упала на 6,5%. Американская биотехнологическая компания сократила чистую прибыль во втором квартале почти в четыре раза, но увеличила выручку на 5%.

Бумаги Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. потеряли в цене 2,5%. Американский оператор круизов сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 18% на фоне возобновления рейсов из портов США в конце июня после более чем годового простоя, выручка упала на 71%.

Капитализация Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) снизилась на 5,1%. Выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания во втором квартале 2021 года уменьшилась на 0,5%, но, тем не менее, оказалась лучше прогнозов.

Акции CVS Health Corp. (SPB: CVS) подешевели на 2,9%. Американская сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., сократила чистую прибыль на 6,5% во втором квартале, но скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, и компания вновь повысила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. уменьшилась на 2,8%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.

Цена бумаг Activision Blizzard (SPB: ATVI) повысилась на 2,1%. Американский разработчик видеоигр во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 51%, при этом результаты превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Nikola Corp. выросли на 3,8% после падения на 8,7% днем ранее на фоне ухудшения компанией прогноза поставок на 2021 года. Главный исполнительный директор Nikola Марк Рассел заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами во вторник, что стартап сталкивается с многочисленными задержками при приобретении автокомпонентов. Главный финансовый директор компании Ким Брэди сообщил, что Nikola в этом году поставит клиентам лишь 25-50 электрогрузовиков, а не 50-100, как планировалось ранее.

Акции Lockheed Martin Corp. (SPB: LMT) потеряли в цене 2,1%. Главный финансовый директор американского военно-промышленного концерна Кеннет Поссенриде покинул свой пост по личным причинам.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 323,73 пункта (0,92%) и составил 34792,67 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 20,49 пункта (0,46%), снизившись до 4402,66 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 19,24 пункта (0,13%) и завершил торги на отметке 14780,53 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в четверг.

Инвесторы оценивают смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды.

Кларида, который в среду выступал на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы.

По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Между тем опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP) указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялся на 0,42%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Nippon Yusen K.K. (+11,7%), Kikkoman Corp. (+9,5%) и Rakuten Group Inc. (+8,1%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. растет на 2,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,5%.

Лидерами снижения выступают бумаги Ricoh Co. (-11,5%), Taisei Corp. (-6,6%) и Isuzu Motors (-3,1%).

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,19%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,16%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Alibaba Health Information Technology (-4,8%), Country Garden Services Holdings Co. (-4,2%) и Hang Lung Properties (-2,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 2,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,9%.

В лидерах роста оказались бумаги Haidilao International Holding (+3,3%), Sands China (+3%) и Galaxy Entertainment Group (+2,9%).

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding дорожают на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 0,04%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 0,7%, Kia Corp. - 1,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК вырос на 0,19%.

Австралия зафиксировала новое рекордное положительное сальдо баланса внешней торговли в июне 2021 года. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), профицит баланса внешней торговли страны в позапрошлом месяце увеличился до 10,5 млрд австралийских долларов по сравнению с пересмотренными 9,27 млрд долларов в мае. Консенсус-прогноз экспертов оценивал профицит в 10,45 млрд долларов, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1,7% и на 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно повышаются после существенного падения днем ранее на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $70,67 за баррель, что на $0,29 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,03 (2,8%) - до $70,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,48 за баррель, что на $0,33 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,41 (3,4%) - до $68,15 за баррель, опустившись к закрытию рынка ниже отметки в $70 за баррель впервые с 20 июля.

Трейдеры скупают подешевевшее сырье после падения стоимости фьючерсов обеих марок по итогам предыдущей сессии, отмечает S&P Global Platts.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

"Риски для спроса в Китае остаются темой номер один", - говорит аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт, слова которой приводит MarketWatch. Она отмечает, что некоторые эксперты уже начали пересматривать прогнозы ВВП страны на третий квартал на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции.

"На нефтяном рынке присутствует особая нервозность, поскольку ограничения на передвижение, введенные для борьбы с коронавирусом значительно подрывают спрос на нефть", - говорит Ламбрехт.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

"Быстрое распространение "дельта"-штамма по всему миру и замедление темпов экономического восстановления в Китае омрачают краткосрочный прогноз. Отчет ADP также разочаровал инвесторов, подчеркнув неустойчивое положение на рынке труда", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platts.