Рубль утром незначительно укрепляется к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 5 августа. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,14-73,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1525 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,56 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,86 коп. к уровню закрытия 4 августа, до 79,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,68 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,22 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительный рост к доллару и евро на старте торгов 5 августа в связи с переходом нефтяных котировок к росту. Накануне нацвалюта снижалась вслед за нефтью после обнародования данных о запасах в США, выросших на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала мая, в то время как аналитики прогнозировали их снижение.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,61 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,42 за баррель, что на 0,4% выше уровня на закрытие рынка 4 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,43%, китайский CSI 300 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,17%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing, указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.