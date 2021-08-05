05 августа 2021 года 08:50
Рубль утром незначительно укрепляется к доллару и евро на фоне развернувшейся вверх нефти
Москва. 5 августа. Доллар США и евро незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,14-73,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,1525 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,56 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,86 коп. к уровню закрытия 4 августа, до 79,19 рубля.
Доллар при этом оказался на 36,68 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,22 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительный рост к доллару и евро на старте торгов 5 августа в связи с переходом нефтяных котировок к росту. Накануне нацвалюта снижалась вслед за нефтью после обнародования данных о запасах в США, выросших на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала мая, в то время как аналитики прогнозировали их снижение.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,61 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,42 за баррель, что на 0,4% выше уровня на закрытие рынка 4 августа.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,43%, китайский CSI 300 теряет 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,17%.
Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing, указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 августа 2021 года 19:30
Москва. 5 августа. Доллар немного усилил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти. читать дальше
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05 августа 2021 года 19:26
Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель) и фондовых индексов в США после недавнего падения из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; в лидерах роста выступили бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях и акции финансового сектора, где среди фаворитов оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" на новостях о выкупе. читать дальше
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05 августа 2021 года 18:55
Москва. 5 августа. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения цен "коротких" и среднесрочных бумаг оказались незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
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05 августа 2021 года 18:54
Возможно усиление рисков коррекции вниз цены на золото в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Saxo Bank.
"Золото в среду сильно подорожало за счет слабых данных о занятости от ADP, но потеряло весь прирост после выхода высокого индекса ISM в услугах и "ястребиного" выступления... читать дальше
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05 августа 2021 года 18:23
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Match Group Inc. на горизонте года со $165 до $175 за штуку в связи с уверенными позициями эмитента в своем секторе и устойчивом расширении аудитории, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Компания Match Group Inc., разработчик... читать дальше
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05 августа 2021 года 17:45
Бумаги Siemens AG представляют интерес для долгосрочного вложения, особенно для инвесторов хранящих свои сбережения в евро, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.
Немецкий конгломерат Siemens AG отчиталcя о результатах финансовой деятельности за II квартал 2021 года, и результаты оказались... читать дальше
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05 августа 2021 года 17:11
Текущие уровни котировок акций Activision Blizzard интересны для инвестиций в бумаги на долгосрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
"Квартальные результаты разработчика игр Activision Blizzard превзошли ожидания инвесторов по чистой... читать дальше
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05 августа 2021 года 16:41
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Норникель" представил сильный отчет по МСФО за I полугодие 2021 года, оказавшийся лучше консенсус-прогноза, констатирует аналитик... читать дальше
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05 августа 2021 года 16:15
Возможен рост котировок обыкновенных акций "Ростелекома" в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Ростелеком" в четверг представил финансовые результаты за второй квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. C технической точки зрения... читать дальше
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05 августа 2021 года 15:50
Москва. 5 августа. Доллар слегка понижается, евро столь же незначительно подрастает на "Московской бирже" в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США в пятницу, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков. читать дальше
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05 августа 2021 года 15:44
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Entergy с прогнозной ценой $119,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Электроэнергетическая компания Entergy отчиталась за второй квартал 2021 года в... читать дальше
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05 августа 2021 года 15:17
Цена на золото, скорее всего, останется в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Андрея Чернышева.
"Участники рынка золота ждут в четверг публикации экономического бюллетеня ЕЦБ, отчета по торговому балансу США за июнь и еженедельной статистики... читать дальше
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05 августа 2021 года 14:54
Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $70 за баррель пока остаются, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Основной негатив на нефтяном рынке продолжает быть связанным с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Число заражений в США продолжает расти, а в Азии вводятся все более... читать дальше
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05 августа 2021 года 14:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430 пунктов, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой.
"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс... читать дальше
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05 августа 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 425 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"На фоне роста нефти марки... читать дальше
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