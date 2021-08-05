Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в среду после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля. Экономисты в среднем прогнозировали повышение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально.

В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%. Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться "мягкой" денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее.

В то же время зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил, что ФРС начнет сворачивать меры поддержки экономики с сокращения объемов выкупа облигаций, о котором объявит позднее в этом году, после чего уже в начале 2023 года может перейти к подъему базовой ставки. Выступая на вебинаре, организованном Институтом мировой экономики Петерсона, Кларида признал, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для экономики США, но нарисовал довольно оптимистичную картину на ближайшие годы. По его мнению, ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего "необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года", и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения на торгах в четверг. Инвесторы оценивают смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,52%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,19%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,16%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК снизился на 0,04%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:26 МСК вырос на 0,19%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром не демонстрируют ярко выраженной динамики после существенного падения днем ранее на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $70,35 за баррель, что на 0,04% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,8% - до $70,38 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени находятся на уровне $68,19 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,4% - до $68,15 за баррель, опустившись к закрытию рынка ниже отметки в $70 за баррель впервые с 20 июля.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в этой стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 4 млн баррелей. Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей. Давление на нефтяные цены на этой неделе также оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,001 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,436 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 августа вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 723,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,98%), "ВЭБ.РФ-19" (+0,5%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,26%), "Газпром капитал БО-05" (-0,23%) и "Мегафон БО-001Р-05" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 5 августа начнет техническое размещение выпуска облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 4 года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 23 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,42% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. МКБ 27 июля разместил 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,52% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) 5 августа с 12:00 до 12:30 МСК проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серии 001Р-SBER30 номинальным объемом 25 млрд рублей и 001Р-SBER34 номинальным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 5 лет каждый. Сбор заявок по двум выпускам схожих серий у банка проходит с 3 августа - Сбербанк с 10:00 МСК 3 августа до 15:00 МСК 5 августа принимает заявки инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 объемом от 15 млрд рублей, а кроме того, 5 августа с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER29 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона по 2-летнему выпуску - около 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению около 7,43% годовых. По 5-летнему выпуску - около 7,4% годовых, что соответствует доходности примерно 7,54% годовых. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 6 августа.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 23-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

ООО "Солид-лизинг" приобрело в рамках оферты 3 тыс. 481 облигацию серии БО-001-1 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 1,74% выпуска. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 200 млн рублей в июле 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го - 13% годовых. Купоны квартальные.

"Концессии теплоснабжения" (Волгоград) 26 августа планируют провести собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей. 16 августа должен быть определен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента. На повестку дня будет вынесен вопрос об осуществлении права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе, с требованием о признании эмитента облигаций банкротом. В августе "Концессиям теплоснабжения" и "Концессиям водоснабжения" (обе компании - Волгоград) были предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей. Концессиям водоснабжения предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей, "Концессиям теплоснабжения" предъявлено два иска на суммы 2,22 млрд рублей и 2,238 млрд рублей. Истцом выступило ООО "Алор+". В марте владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам.