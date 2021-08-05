Акции TotalEnergies, Sanofi и AB InBev интересны для среднесрочных инвестиций - BCS Express

Покупка акций TotalEnergies, Sanofi и Anheuser-Busch InBev (AB InBev) представляет интерес для инвесторов в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Французские и бельгийская бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, дают интересную возможность региональной и валютной диверсификации с выплатой дивидендов до 7% годовых от текущих уровней цен акций. Наиболее уверенно на среднюю перспективу смотрятся акции TotalEnergies, Sanofi и AB InBev. Все три фундаментально недооценены и имеют высокие прогнозные цели по росту - до 32% на горизонте до года. Технические индикаторы также говорят о том, что сейчас хороший момент входа", - указывает аналитик инвесткомпании.

Компания Sanofi входит в пятерку самых крупных фармацевтических компаний Европы, в топ-5 по продажам рецептурных лекарств во всем мире и в двадцатку наиболее дорогих корпораций сектора здравоохранения.

Компания TotalEnergies занимается производством и переработкой углеводородов на всех возможных стадиях: от бурения скважин до конечной реализации пластика и выработки электроэнергии из топлива. Компания существует почти 100 лет на рынке и является 25-ой по размеру корпорацией мира. Входит в клуб так называемых "супермэйджоров" (сверхгигантов нефтяной индустрии).

Anheuser-Busch InBev - крупнейшая пивная компания в мире.

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