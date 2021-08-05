Вероятна консолидация рубля около 73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 73 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Объем покупок валюты в рамках бюджетного правила в августе составит 315,9 млрд руб. против 296 млрд руб. в июле, но вновь более четверти этой суммы пришлось на ошибку прогноза за прошлый месяц. Для текущего рынка, где сохраняются приличные продажи от экспортеров (на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры) и приток средств нерезидентов, этот фактор значимого негативного влияния на рубль иметь не будет. Общие настроения в рубле будут и далее во многом определяться внешним фоном, поэтому курс может колебаться вблизи 73 руб./$1", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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