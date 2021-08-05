Вероятно снижение доходности рублёвых облигаций в четверг - Sber CIB

Вероятно снижение доходности рублёвых облигаций в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

Ситуация на рынке гособлигаций США стабилизировалась, а результаты аукционов Минфина в среду были сильными, отмечают в инвестбанке.

Баррель нефти марки Brent торгуется в четверг утром около $70,5. Скорее всего, значительного изменения цены на нефть в течение торговой сессии не будет, полагают эксперты Sber CIB.

Курс рубля, вероятно, удержится на уровне 73 руб./$1 перед публикацией статистики по рынку труда в США в пятницу, отмечают в инвестбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.