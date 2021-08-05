Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность, Банк Англии и ЕЦБ:

- "Норникель" представит финансовые результаты за второй квартал (17:00 МСК). Также ожидается отчётность "Ростелекома" и "ТГК-1".

- На глобальном рынке в центре внимания будут решение Банка Англии (14:00 МСК) и экономический бюллетень ЕЦБ.

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