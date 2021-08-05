.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Темпы восстановления экономики РФ замедляются
Глава Минэкономразвития сообщил о замедлении темпов восстановления российской экономики. По его словам, коррекция макропрогноза будет анализироваться после выхода макростатистики за июль
 
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции на 2021 год
Минэкономразвития РФ в конце августа представит уточненный трехлетний макропрогноз, скорректирует ожидания по ряду показателей, в том числе повысит прогноз по инфляции на 2021 год с текущих 5%, сказал министр экономического развития Максим...
 
Продажи автомобилей в РФ в июле снизились на 6,5% (исправленная версия)
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2021 года снизились на 6,5% - до 132,640 тыс. машин по сравнению с 141,924 тыс. в июле 2020 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось,...
 
Минэкономразвития предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб.
Бюджетная политика в следующие 3 года должна быть более смелой - Минэкономразвития подготовило комплекс предложений по увеличению госрасходов. Их перечень приведен в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат...
 
05 августа 2021 года 09:41

Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром - "Алор Брокер"

Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Отечественному рынку акций сложно будет продолжить рост "широким фронтом" на фоне сложившейся ситуации с ценами на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи прослеживается линия поддержки восходящего тренда от 19 июля. Сейчас она проходит в районе 3780 пунктов. Но данная поддержка очень слабая, и особых надежд на нее питать не стоит. Внешний фон в четверг утром нейтральный, не исключена небольшая коррекция индекса Мосбиржи в первой половине дня", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

"Вместе с тем продолжаем позитивно смотреть на акции металлургов, хотя и по ним могут пройтись небольшие распродажи из-за "китайского фактора". При улучшении внешнего фона Сбербанк начнет бороться за сопротивление в районе 317 руб. Возможно, в ближайшие дни акции сырьевых компаний получат поддержку от ослабления рубля. Минфин объявил, что в период с 6 августа по 6 сентября ЦБ будет покупать для него валюту в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд руб. в день (это на 0,9 млрд больше, чем сейчас)", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 августа 2021 года 19:30
Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне перешедшей к росту нефти
Москва. 5 августа. Доллар немного усилил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.    читать дальше
.
05 августа 2021 года 19:26
Рынок акций РФ превысил 3830п по индексу МосБиржи на фоне отскока нефти и США, лидировали банки и Ростелеком
Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне коррекционного отскока нефти (Brent превысила $71 за баррель) и фондовых индексов в США после недавнего падения из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; в лидерах роста выступили бумаги "Ростелекома" на корпоративных новостях и акции финансового сектора, где среди фаворитов оказались бумаги банка "Санкт-Петербург" на новостях о выкупе.    читать дальше
.
05 августа 2021 года 18:55
Цены "длинных" евробондов РФ в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря позитивной динамике UST
Москва. 5 августа. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали умеренный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); изменения цен "коротких" и среднесрочных бумаг оказались незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
05 августа 2021 года 18:54
Возможно краткосрочное усиление рисков коррекции вниз цены золота - Saxo Bank
Возможно усиление рисков коррекции вниз цены на золото в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Saxo Bank. "Золото в среду сильно подорожало за счет слабых данных о занятости от ADP, но потеряло весь прирост после выхода высокого индекса ISM в услугах и "ястребиного" выступления...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 18:23
"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Match Group до $175 на горизонте года
Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Match Group Inc. на горизонте года со $165 до $175 за штуку в связи с уверенными позициями эмитента в своем секторе и устойчивом расширении аудитории, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Компания Match Group Inc., разработчик...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 17:45
Бумаги Siemens интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express
Бумаги Siemens AG представляют интерес для долгосрочного вложения, особенно для инвесторов хранящих свои сбережения в евро, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Немецкий конгломерат Siemens AG отчиталcя о результатах финансовой деятельности за II квартал 2021 года, и результаты оказались...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 17:11
Текущие уровни цены акций Activision Blizzard интересны для долгосрочных покупок - "Фридом Финанс"
Текущие уровни котировок акций Activision Blizzard интересны для инвестиций в бумаги на долгосрочную перспективу, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Квартальные результаты разработчика игр Activision Blizzard превзошли ожидания инвесторов по чистой...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 16:41
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Норникеля
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии инвестиционной компании. "Норникель" представил сильный отчет по МСФО за I полугодие 2021 года, оказавшийся лучше консенсус-прогноза, констатирует аналитик...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 16:15
Возможен краткосрочный рост котировок акций Ростелекома - "Велес Капитал"
Возможен рост котировок обыкновенных акций "Ростелекома" в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ростелеком" в четверг представил финансовые результаты за второй квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. C технической точки зрения...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 15:50
Рубль днем демонстрирует слабые разнонаправленные изменения к доллару и евро в ожидании ключевой статистики недели
Москва. 5 августа. Доллар слегка понижается, евро столь же незначительно подрастает на "Московской бирже" в четверг днем; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании ключевой статистики по рынку труда США в пятницу, которая будет способна придать импульс дальнейшему движению рынков.    читать дальше
.
05 августа 2021 года 15:44
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Entergy
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Entergy с прогнозной ценой $119,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Электроэнергетическая компания Entergy отчиталась за второй квартал 2021 года в...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 15:17
Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $1800-1820/унц. в четверг - Sber CIB
Цена на золото, скорее всего, останется в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Андрея Чернышева. "Участники рынка золота ждут в четверг публикации экономического бюллетеня ЕЦБ, отчета по торговому балансу США за июнь и еженедельной статистики...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 14:54
Риски ухода цены нефти ниже $70/барр. пока остаются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $70 за баррель пока остаются, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Основной негатив на нефтяном рынке продолжает быть связанным с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Число заражений в США продолжает расти, а в Азии вводятся все более...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 14:25
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430 пунктов, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой. "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс...    читать дальше
.
05 августа 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с прогнозной ценой 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 425 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На фоне роста нефти марки...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.