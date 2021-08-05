Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, повышением на 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, умеренным повышением на 0,1-0,3%, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3810-3825 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 пунктов. После открытия со сдержанным повышением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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