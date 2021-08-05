Риски ухода котировок нефти ниже $70/барр. пока сохраняются - ПСБ

Котировки нефти марки Brent в четверг, возможно, удержатся в диапазоне $70-75 за баррель, но риски их ухода на несколько более низкие уровни сохраняются, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

Негативом для рынка нефти в среду продолжили выступать опасения относительно сохранения спроса на энергоносители в Азии, подкрепленные снижением инфляционных ожиданий по США, отмечает эксперт. Публикация сильного ISM в секторе услуг США накануне помогла нефтяным котировкам лишь несколько "сгладить" потери.

Не оказали заметной поддержки и недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые аналитик ПСБ квалифицирует как хорошие: запасы сырой нефти неожиданно выросли на 3,6 млн барр. (рынок ожидал, напротив, их заметного сокращения), однако запасы бензинов резко, на 5,3 млн барр., упали (консенсус: минус 1,8 млн барр.) ввиду роста загрузки НПЗ в стране, отражающей устойчивость спроса, вернувшегося к допандемийным уровням.

Некоторую поддержку рынку нефти в четверг оказывают рост напряженности на Ближнем Востоке и прогнозы NOAA относительно высокой вероятности формирования ураганов в Атлантике, но в целом ценовая конъюнктура продолжает оставаться не вполне благоприятной, обращает внимание Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.