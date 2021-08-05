Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок акций продолжает выглядеть устойчиво, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок, констатирует аналитик инвесткомпании. "В такой ситуации нефтяной сектор остается среди отстающих, однако масштаб падения ключевых "фишек" незначительный. Чуть "лучше рынка" накануне вновь торговался финансовый сектор. Положительный взгляд на обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ сохраняется", - отмечает Карпунин.

"Объемы торгов по-прежнему остаются низкими. В среду в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 63 млрд руб. То есть нельзя сказать, что устойчивость нашего рынка к внешним негативным факторам обеспечена крупными покупками. Скорее просто нет желающих активно выходить из акций. Плюс сказывается сезонный фактор. Август - традиционно самый "отпускной" месяц", - обращает внимание эксперт BCS Express.

Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи по-прежнему находятся в районе 4000 пунктов, считает Карпунин. "На их быстрое достижение пока рассчитывать сложно, несмотря на то, что российский рынок выглядит весьма устойчиво. Трендовая поддержка расположена около 3730 пунктов и выступает ближайшей реперной точкой, спуск ниже которой укажет на смену продолжительной восходящей тенденции", - отмечает аналитик.

Отчеты по МСФО за II квартал в четверг опубликуют "Норникель", "Ростелеком", Evraz и "ТГК-1". Состоится заседание совета директоров Банка "Санкт-Петербург".

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