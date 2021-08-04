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04 августа 2021 года 19:28

Рынок акций РФ завершил день ростом выше 3800п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за фондовой Европой, индекс МосБиржи смог закрепиться выше рубежа 3800 пунктов благодаря ослаблению рубля на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $71 за баррель) из-за сохраняющихся опасений по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3810,62 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1640,3 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 73,2 рубля (+0,26 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает главный исполнительный директор компании "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, динамика на глобальных рынках в среду во многом связана с опубликованными ADP слабыми данными по занятости в США. Это оказало небольшое давление на американский фондовый рынок, в особенности на акции стоимости. Однако более важными являются официальные данные по занятости, которые могут расходиться с данными от ADP. Они будут опубликованы в пятницу: консенсус-прогноз ожидает ускорения найма с 850 тыс. в июне до 870 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июле.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в среду глобальные площадки пытались развить восходящее движение, но затем внешний фон вновь ухудшился, в основном из-за очередного провала нефти.

Поначалу позитивом выступали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Однако вышедшие в начале российских торгов аналогичные показатели ЕС оказались хуже прогноза.

Тем не менее, распродажи рисковых активов, наблюдавшиеся в начале недели на фоне ухудшения ситуации с пандемией, себя исчерпали. Инвесторы считают, что сохранение проблемы коронавируса заставит ключевые центробанки дольше поддерживать сверхмягкие денежно-кредитные условия и другие монетарные стимулы.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать относительную слабость из-за ухудшения ситуации с пандемией, что способно ударить по восстановлению глобального спроса на нефть. При этом увеличение предложения со стороны ОПЕК+ создает дополнительную угрозу закрепления нефтяных котировок на более низких уровнях.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок акций РФ в среду подрос, так как инвесторы предпочли проигнорировать снижение нефти. Майское и июльские снижения Brent "быки" выкупили, поэтому есть надежда, что выкупят и августовское. Но есть вариант, что нефтяные цены Brent опустятся под отметку $68,5 за баррель, и тогда инвесторы все же обратят внимание на процессы, происходящие на нефтяном рынке.

ОПЕК+ с 1 августа приступила к увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с, при этом спрос на нефть может уменьшиться из-за роста заболеваемости в Китае и США. Китайский вызов для нефтяных "быков" довольно серьезный - в стране создано семь вакцин, но сами власти говорят об их низкой эффективности. Индекс нефтегазового сектора "Мосбиржи" уже месяц находится на понижательном тренде, акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" находятся в "зоне медведей", и покупать их опасно. Котировки этих акций находятся вблизи июльских минимумов, их пробитие вниз вызовет волну закрытия "длинных" позиций и дальнейшее снижение еще процентов на пять от текущих уровней, считает аналитик.

На экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 26-28 августа Федрезерв США может объявить о чем угодно, но по факту ужесточить денежную политику у регулятора нет возможности. ФРС не сможет сменить парадигму - она будет и дальше выкупать активы, держать процентную ставку на низком уровне и делать вид, что все хорошо. Смена парадигмы вызовет панику на финансовых рынках, кроме того дефицит бюджета США очень большой и других вариантов, кроме его наращивания, нет.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть после попыток восстановления вернулась к снижению, развивая краткосрочный нисходящий тренд. В течение дня поддержку ценам оказывали новости о нападении на нефтяной танкер у побережья ОАЭ, а также данные API о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов.

Индексы МосБиржи и РТС подросли, причем первый закрепился выше сопротивления 3800 пунктов. Если позитивный сигнал по итогам одной-двух сессий подтвердится, перед индексом откроется перспектива роста в район 3895 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). На мировых фондовых и сырьевых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроениях. Настроения на американских площадках подпортили неожиданно слабые данные по рынку труда, которые предупреждают о возможности неприятных сюрпризов в пятничном официальном отчете. Тем не менее, пока западные фондовые площадки сохраняют основной восходящий тренд, а нефтяные фьючерсы подошли к важным среднесрочным поддержкам, у которых возможен отскок наверх. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3765-3865 пунктов, считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в половине из 32 провинций Китая обнаружены зараженные COVID-19-Delta, хотя число заболевших исчисляется десятками, а не сотнями и не тысячами. Впрочем, это может быть особенностью местной регистрации, когда в число заболевших не включают бессимптомных пациентов.

Рынок труда в США далек от целей ФРС, статистика ADP Services за июль оказалась слабой. Если отчет Минтруда США в пятницу также окажется слабым, то вопрос о скоропостижном сокращении покупки облигаций Федрезервом будет на какое-то время снят. Для рынка акций это позитив, а для доллара - слабость.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,3-0,9%), но проседают Штаты (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Вышедшая в среду статистика в США оказалась разнополярной. Статистика ADP о занятости в производственном секторе США оказалась хуже ожиданий: в июле число новых рабочих мест составило 330 тыс., при прогнозах на уровне 690-700 тыс. Однако индекс деловой активности в секторе услуг в США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта при прогнозах роста до 60,5 пункта с июньских 60,1 пункта.

Нефть в среду вернулась к снижению, Brent откатилась ниже $71 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $70,39 за баррель (-2,8% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $68,07 за баррель (-3,5% и -1% накануне).

Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 3 млн), запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 832 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 0,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+5,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3%).

Подешевели акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,6%), OR Group (MOEX: ORUP) (-2,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,81 млрд рублей (из них 8,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,46 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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