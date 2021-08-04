Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу на активы emerging markets

Москва. 4 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), подраставшие в цене в первой половине дня, ближе к вечеру перешли к снижению, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 3 августа и составила 115,06% от номинала, что соответствует доходности 1,515% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,4 базисного пункта, до 100,54% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт, составив 147,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 107 базисных пунктов - до 137,09% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,46% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 113 базисных пунктов - до 131,93% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисного пункта и составила 3,45% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14 базисных пунктов - до 114,34% от номинала, что соответствует доходности 1,635% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 108,745% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,695% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 90 базисных пунктов - до 128,93% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,535% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 17 базисных пунктов, до 112,57% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,975% годовых).

"В течение большей части сегодняшнего дня на рынке российских еврооблигаций доминировали позитивные настроения благодаря ценовому росту базовых активов. В частности, доходность десятилетних US Treasuries сегодня в первой половине дня опускалась до 1,13% годовых. Таким образом, американские облигации тянули за собой вверх котировки всех долговых бумаг emerging markets, в том числе и России. Вместе с тем во второй половине дня, после публикации данных ADP о занятости в американской экономике, ситуация в секторе американских казначейских обязательств заметно ухудшилась, и доходность десятилетних US Treasuries к вечеру поднялась почти до 1,19% годовых, что притормозило активность покупателей и на рынках облигаций развивающихся стран. Но российские бумаги не успели в полной мере отыграть данное ухудшение ситуации и пока стоят еще довольно высоко. Вероятнее всего, данный негатив инвесторы будут отыгрывать уже завтра", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Настроение глобальных инвесторов ухудшилось после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 330 тыс. (минимум с февраля). Экономисты в среднем прогнозировали увеличение показателя на 695 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест увеличилось на 680 тыс., а не на 692 тыс., как сообщалось первоначально. Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.