Глобальный разворот вверх цены акций Alibaba до конца августа маловероятен - BCS Express

Глобальный разворот вверх цены акций Alibaba Group Holding Ltd. в отсутствие значимых новостей до конца августа выглядит маловероятным, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

3 августа Alibaba Group отчиталась о результатах финансовой деятельности за II квартал 2021 года. Отчет оказался хуже ожиданий аналитиков. Акции компании находятся в нисходящем тренде и потеряли более 40% с пиковых значений октября, констатирует Покровский.

"Противостояние между регуляторами Китая и техгигантами в данный момент не выглядит законченным. Долгосрочное инвестирование в бумаги Alibaba сопровождается повышенными рисками. Инвестору не стоит исключать данный риск до тех пор, пока власти КНР не закончат серию "репрессивных" преобразований. Также стоит обратить внимание на снижение роста онлайн-продаж в Китае во II квартале (произошло замедление на 13% г/г) по сравнению с ростом на 26% квартал назад", - отмечает эксперт.

Сейчас многие китайские компании испытывают трудности с доставкой товаров в разные точки мира. Стоимость контейнерных перевозок и задержки доставки только росли в последнее время. В этом плане Alibaba может иметь небольшое преимущество перед конкурентами благодаря своему логистическому сервису Alibaba's air cargo, обращает внимание Покровский.

Также аналитик отмечает, что с начала 2021 года бумаги корпорации значительно проигрывают в динамике индексу S&P 500. Хорошим сигналом к тому, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса инвестирования в акции Alibaba, по мнению Покровского, может быть возврат динамики выше 50-дневной скользящей средней.

"Техническая картина на недельных графиках в данный момент не дает сигналов о формировании разворота. Если будет пробит снизу вверх максимум 2 августа в $201 за бумагу, то цена может продолжить рост до $212. Инвестору не стоит исключать дальнейшего снижения до уровня $180 в среднесрочной перспективе. Глобальный разворот цены акций Alibaba до конца августа без возникновения сильного новостного фона выглядит пока маловероятным", - пишет аналитик BCS Express.

Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по бумагам Alibaba находится на уровне $285 за акцию, отмечает эксперт.

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