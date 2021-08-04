"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 6750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 6750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,85%, стоп-приказ: 6168 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" объявил об открытии нефтяной залежи на поисковой площади Sayulita Блока 10 на шельфе Мексики по итогам бурения разведочной скважины. Sayulita-1 EXP - уже вторая скважина, пробуренная российской компанией в партнерстве с итальянским оператором Eni в рамках обязательств на Блоке 10. Стоимость нефти выше $72 за баррель марки Brent и успехи в бурении скважин в Мексике поддержат восходящую динамику котировок акций компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения долгосрочный восходящий тренд сохраняет свою силу. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6168 рублей риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

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