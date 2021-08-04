"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Taiwan Semiconductor с прогнозной ценой $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с прогнозной ценой $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $106, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На данный момент у компании есть уже более десяти фабрик, при этом производитель намерен запустить сразу шесть заводов в США. Из-за дефицита полупроводниковой продукции в мире новые производственные мощности будут сразу задействованы, что позволит генерировать дополнительную выручку и увеличить размер чистой прибыли на акцию", - отмечают эксперты.

" С технической точки зрения бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $140. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $106 риск на портфель составит 1,05%", - указывают аналитики "Финама".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством полупроводников.

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