Возможен рост цены акций Роснефти до 710 руб. на горизонте года - Sber CIB

Котировки акций "Роснефти" могут вырасти до уровня в 710 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста почти на 30% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Дивидендная доходность акций компании по итогам текущего года может составить 9,3%, указывают эксперты инвестбанка.

"Финансовые результаты "Роснефти" в первом квартале разочаровали инвесторов, но есть надежда на их восстановление. Во вторник BP опубликовала отчётность за второй квартал, на основании которой можно рассчитать, что чистая прибыль "Роснефти" за этот же период выросла на 60% по сравнению с первым кварталом - до $3 млрд. Улучшению показателей способствовала разница между ценами реализации и индикативными ценами", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.