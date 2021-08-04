Рынку акций РФ не хватает повышательного импульса - "Велес Капитал"

Российскому рынку акций не хватает повышательного импульса, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду пытались устоять, но повышение не выглядело уверенным. Рублевый индикатор после тестирования сопротивления на уровне 3800 пунктов вновь опустился ниже. Рынку не хватает повышательного импульса, а если цены на нефть не смогут вернуться к росту, нисходящее давление во второй половине дня может усилиться", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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