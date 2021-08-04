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04 августа 2021 года 16:05
Акции Башнефти - ставка на долгосрочный рост спроса на нефть - "Фридом Финанс"
Покупка акций "Башнефти" - ставка на долгосрочный рост спроса на нефть, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Акции "Башнефти" в первой половине среды торговались "лучше рынка", констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. Ожидается, что ее привилегированные акции в ноябре могут быть включены в индекс MSCI Russia Small с долей 2,3%. Это обеспечит компании приток средств фондов, который оценивается в $3 млн, отмечает эксперт "Фридом Финанс". "По соотношению капитализация/запасы "Башнефть" на 12% дешевле "Роснефти", одного из отечественных лидеров по этому показателю, - указывает Осин . - Покупка акций "Башнефти" дает возможность избавиться от отраслевых рисков, сделав ставку на долгосрочный рост спроса на нефть. Ситуация вокруг управления компанией выглядит вполне прозрачной, что снижает риски инвестиций в ее бумаги. Кроме того, котировки "Башнефти" способны отыграть рост акций мажоритарного акционера - "Роснефти". По мере восстановления ключевых финансовых показателей "Башнефти" будет повышаться оценка ее справедливой стоимости". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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