Акции Башнефти - ставка на долгосрочный рост спроса на нефть - "Фридом Финанс"

Покупка акций "Башнефти" - ставка на долгосрочный рост спроса на нефть, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Акции "Башнефти" в первой половине среды торговались "лучше рынка", констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

Ожидается, что ее привилегированные акции в ноябре могут быть включены в индекс MSCI Russia Small с долей 2,3%. Это обеспечит компании приток средств фондов, который оценивается в $3 млн, отмечает эксперт "Фридом Финанс".

"По соотношению капитализация/запасы "Башнефть" на 12% дешевле "Роснефти", одного из отечественных лидеров по этому показателю, - указывает Осин . - Покупка акций "Башнефти" дает возможность избавиться от отраслевых рисков, сделав ставку на долгосрочный рост спроса на нефть. Ситуация вокруг управления компанией выглядит вполне прозрачной, что снижает риски инвестиций в ее бумаги. Кроме того, котировки "Башнефти" способны отыграть рост акций мажоритарного акционера - "Роснефти". По мере восстановления ключевых финансовых показателей "Башнефти" будет повышаться оценка ее справедливой стоимости".

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