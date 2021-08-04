"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,44% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Один из лидеров фармацевтической отрасли США, Merck, отчитался за второй квартал 29 июля.

Скорректированный EPS составил $1,31 (-4,38% г/г), совпав с ожиданиями аналитиков с Уолл-Стрит, отмечает эксперт Александр Ковалев.

Главным фактором снижения чистой прибыли компании стал спин-офф Organon, который был завершен во втором квартале 2021 года, указывает аналитик инвесткомпании. Без его учета скорректированный EPS поднялся на 28,43% г/г. Этому росту способствовали увеличивающиеся продажи ключевых препаратов, а также подъем выручки в сегменте здоровья животных (+34% г/г). Рост продаж продукции сегмента животноводства отражает более высокий спрос на продукцию для жвачных животных, свиней и птицы, а также возрастающую востребованность продукции Animal Health Intelligence, отмечает Ковалев.

Пандемия COVID-19 неблагоприятно повлияла на продажи во втором квартале 2021 года, но в меньшей степени, чем во втором квартале 2020 года, констатирует аналитик "Финама". Расчетный чистый эффект продолжающегося восстановления глобальной экономики от пандемии COVID-19 для годовых продаж компании составляет примерно $900 млн. Merck ожидает рост продаж от 12% до 14% в 2021 году, что эквивалентно выручке в диапазоне от $46,4 до $47,4 млрд, включая положительное влияние обменного курса иностранной валюты около 2%.

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