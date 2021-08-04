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04 августа 2021 года 11:33

Рынок акций РФ утром превысил 3800п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне отскока нефти вверх, несмотря на опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии; индекс МосБиржи превысил рубеж 3800 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3805,79 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1646,53 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 72,8 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что цены на нефть могут перейти к консолидации при поддержке статистики из США.

Цена Brent удержалась выше $72 за баррель за счет технических факторов в условиях улучшения общерыночных настроений в ходе американской торговой сессии. Данные Американского института нефти оказались неплохими, также способствуя локальному снижению волатильности: запасы сырой нефти сократились за неделю на 879 тыс. баррелей, резервы бензина упали на 5,8 млн баррелей. От данных Минэнерго США рынок также ждет сокращения запасов.

Тем не менее, технически Brent смотрится все еще уязвимой - риск развития снижения в направлении нижней границы диапазона $70-75 за баррель остается высоким, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть показывает признаки разворота вверх, что поддержит акции. Цена Brent накануне опускалась в район $71 за баррель, откуда наметился отскок в направлении зоны $73-74 за баррель, но поводов для пробоя сопротивления $76,5 за баррель пока нет.

Если такой сценарий реализуется, то он окажет поддержку российскому рынку акций, который пытается вернуться в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Но при этом не стоит питать особых иллюзий относительно акций нефтяников - в последнее время они выглядят очень слабо, и их долю в портфелях лучше аккуратно сокращать.

Акции Сбербанка (311,4 рубля) нацелились на сопротивление 317 руб., пробой которого откроет дорогу на исторические максимумы, однако на быстрое движение вверх рассчитывать не стоит. Над Сбербанком висит угроза оттока средств нерезидентов из-за приближающихся думских выборов и возможного ухудшения общих настроений. В конце августа на конференции в Джексон-Хоуле ФРС может дать очень прозрачные намеки на скорое сокращение объема выкупа бумаг с рынка.

Цены на газ в Европе остаются высокими, в том числе и из-за того, что "Газпром" (MOEX: GAZP) который месяц отказывается прокачивать дополнительные объемы через Украину. При этом уровень заполненности европейских подземных хранилищ существенно отстает от среднего значения на этот период. Все это может оказать поддержку бумагам "Газпрома", считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, обвал на рынке нефти может начаться после последовательно пробития поддержек $70 и $68,5 за баррель Brent. При этом надо учитывать, что вокруг нефти очень много информационных манипуляций, которые приводят к стремительным разворотам цены. Накануне стало известно о захвате неизвестными нефтяного танкера у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и якобы эти неизвестные лица связаны с Ираном. Это уже второе нападение на танкеры в Ормузском проливе начиная с пятницы. Тем временем, уже половина провинций Китая охвачена новой волной эпидемии COVID-19, растет заболеваемость в США, что снизит потребление нефти, но новости о нападении на танкеры позволяют удерживать нефтяные цены на высоком уровне.

Индекс РТС на неделе вполне может вырасти до 1670 пунктов и протестировать верхнюю границу повышательного канала. По сентябрьскому фьючерсу на индекс РТС количество "коротких" позиций у физических лиц в два раза превышает количество "длинных". Вряд ли "медведей", которые припозднились с открытием "коротких" позиций, отпустят с миром и без наказания.

Инвесторам, которые хотят сформировать портфель из акций по справедливым ценам, надо дождаться нисходящей коррекции. Возможно, во время экономического симпозиума в Джексон-Хоуле 26-28 августа ФРС США объявит планы по ужесточению монетарной политики, и тогда на рынках прокатится волна распродаж акций. Также для фондовых рынков важен пятничный июльский отчет Минтруда США о рабочих местах, который является маркером восстановления экономики, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,6-0,8%, при этом S&P500 (+0,8%) закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Участники рынка находятся в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов. В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC.

По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладал в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,4-0,7%), но буксуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Нефть утром в среду подросла поле отката с начала недели на опасениях, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии приведет к ослаблению спроса на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,75 за баррель (+0,5% и -0,7% во вторник), сентябрьская цена WTI - $70,72 за баррель (+0,2% и -1% накануне).

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. б/с. Этот тренд продолжится до истечения ограничений, которые на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+14%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7% и +2,6% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,2% и +2,1% "префы").

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,5%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,72 млрд рублей (из них 2,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 829,98 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 771,15 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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