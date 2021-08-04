Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне продолжающей дешеветь нефти

Москва. 4 августа. Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вниз и слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей третий день подряд.

Курс доллара США составил 73,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,61 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,6 копейки - до 79,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 августа на 8,67 копейки, до 72,7857 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,66 копейки, до 86,4112 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах после укрепления в первой половине сессии, игроки ждут новых сигналов к движению с внешних рынков, при этом ранее рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить в августе объем покупки валюты до максимальных в текущем году отметок.

Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 14,4 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем в июле (13,5 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в августе станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае - вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей), в июне вырос до 10,5 млрд рублей (220,9 млрд рублей), в июле - до 13,5 млрд рублей (296 млрд рублей).

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Между тем, опубликованные в среду данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat) указали, что розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца. По сравнению с июнем 2020 года розничные продажи выросли на 5%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,7% в помесячном выражении и на 4,5% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд, что обусловлено ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, во многих странах региона и повышением спроса.

В пятницу, 6 августа, министерство труда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC. По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, уменьшаясь третью сессию подряд. Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,45% - до $72,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,73% - до $70,74 за баррель.

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Этот тренд продолжится до истечения ограничений, которые на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

"Основной негатив для рубля связан с резким падением нефтяных котировок. Дополнительное давление связано с низким уровнем рискового аппетита на рынке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В среду динамика рубля будет зависеть от данных по рынку труда в США от ADP, впрочем, инвесторы будут ждать, скорее, официальной статистики от Минтруда в США в эту пятницу. Таким образом, реакция инвесторов на данные от ADP будет лишь умеренной, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" сегодня, вероятно, будет находиться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду утром настрой на рынках был умеренно позитивный, российская валюта немного укреплялась. По итогам дня рубль может также подорожать, если нерезиденты, как и в последние недели, продолжат активно покупать ОФЗ, в том числе на аукционах Минфина. Доллар также может глобально подешеветь, если сегодняшние июльские данные ADP по занятости и индекс PMI от ISM за июль для сферы услуг США окажутся хуже ожиданий, как это было в последнее время", - отмечает Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 6,59% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,88%, 7,2% и 7,3% соответственно.