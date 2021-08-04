.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне продолжающей дешеветь нефти
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Минфин счел прогноз Минэкономразвития недостаточно обоснованным
Оценки Минэкономразвития из уточненного в июле макропрогноза ведомства выглядят недостаточно обоснованными. Об этом говорится в письме замминистра финансов Владимира Колычева, адресованном вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Ведомости" со...
 
Продажи авто в РФ в июле перешли к падению
Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в июле упал примерно на 10%, следует из статистики по основным игрокам сегмента (по итогам полугодия на них приходилось почти 75% всех продаж), с которой ознакомился "Коммерсант". Еще в июне продажи...
 
Россия может обогнать Швейцарию по экспорту шоколада
Россия по итогам 2021 г. может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия более чем на $765 млн, прогнозирует ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Если это произойдет, то страна впервые войдет в...
 
04 августа 2021 года 15:32

Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне продолжающей дешеветь нефти

Москва. 4 августа. Доллар и евро перешли к небольшому повышению на "Московской бирже" в среду днем; рубль развернулся вниз и слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей третий день подряд.

Курс доллара США составил 73,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,61 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,6 копейки - до 79,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 августа на 8,67 копейки, до 72,7857 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,66 копейки, до 86,4112 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к снижению к доллару и евро на дневных торгах после укрепления в первой половине сессии, игроки ждут новых сигналов к движению с внешних рынков, при этом ранее рубль не отреагировал на решение Минфина увеличить в августе объем покупки валюты до максимальных в текущем году отметок.

Минфин РФ с 6 августа по 6 сентября направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 315,9 млрд рублей, сообщило ведомство. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 14,4 млрд рублей, что примерно на 7% больше, чем в июле (13,5 млрд рублей). Таким образом, дневной объем в августе станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Минфин в январе 2021 года вернулся к покупкам валюты после 10 месяцев продаж с ежедневным объемом 7,1 млрд рублей (106,3 млрд рублей). С 7 апреля и дневной, и общий объем вырос до максимального с начала возврата к покупкам - 8,4 млрд рублей (185,7 млрд рублей), в мае - вновь снизился до 6,5 млрд рублей (123,7 млрд рублей), в июне вырос до 10,5 млрд рублей (220,9 млрд рублей), в июле - до 13,5 млрд рублей (296 млрд рублей).

Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики.

Между тем, опубликованные в среду данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat) указали, что розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца. По сравнению с июнем 2020 года розничные продажи выросли на 5%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,7% в помесячном выражении и на 4,5% в годовом, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост розничных продаж зафиксирован второй месяц подряд, что обусловлено ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19, во многих странах региона и повышением спроса.

В пятницу, 6 августа, министерство труда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC. По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, уменьшаясь третью сессию подряд. Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,45% - до $72,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,73% - до $70,74 за баррель.

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Этот тренд продолжится до истечения ограничений, которые на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.

"Основной негатив для рубля связан с резким падением нефтяных котировок. Дополнительное давление связано с низким уровнем рискового аппетита на рынке в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В среду динамика рубля будет зависеть от данных по рынку труда в США от ADP, впрочем, инвесторы будут ждать, скорее, официальной статистики от Минтруда в США в эту пятницу. Таким образом, реакция инвесторов на данные от ADP будет лишь умеренной, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" сегодня, вероятно, будет находиться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду утром настрой на рынках был умеренно позитивный, российская валюта немного укреплялась. По итогам дня рубль может также подорожать, если нерезиденты, как и в последние недели, продолжат активно покупать ОФЗ, в том числе на аукционах Минфина. Доллар также может глобально подешеветь, если сегодняшние июльские данные ADP по занятости и индекс PMI от ISM за июль для сферы услуг США окажутся хуже ожиданий, как это было в последнее время", - отмечает Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,11% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 6,59% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,88%, 7,2% и 7,3% соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 августа 2021 года 19:32
Рубль вечером несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне ускорившей падение нефти
Москва. 4 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил темпы снижения к бивалютной корзине на фоне нефти, активно дешевеющей третий день подряд.    читать дальше
.
04 августа 2021 года 19:28
Рынок акций РФ завершил день ростом выше 3800п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля
Москва. 4 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за фондовой Европой, индекс МосБиржи смог закрепиться выше рубежа 3800 пунктов благодаря ослаблению рубля на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $71 за баррель) из-за сохраняющихся опасений по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии.    читать дальше
.
04 августа 2021 года 19:08
"Финам" рекомендует покупать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой $112,3
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой $112,3 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Слабая зависимость от традиционного банковского бизнеса позволила Morgan...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 18:49
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу на активы emerging markets
Москва. 4 августа. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), подраставшие в цене в первой половине дня, ближе к вечеру перешли к снижению, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 августа 2021 года 18:42
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips с прогнозной ценой $64,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips представила...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 18:16
Глобальный разворот вверх цены акций Alibaba до конца августа маловероятен - BCS Express
Глобальный разворот вверх цены акций Alibaba Group Holding Ltd. в отсутствие значимых новостей до конца августа выглядит маловероятным, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. 3 августа Alibaba Group отчиталась о результатах финансовой деятельности за II квартал 2021 года. Отчет оказался...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 17:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 6750 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 6750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,85%, стоп-приказ: 6168 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" объявил об...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 17:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Taiwan Semiconductor с прогнозной ценой $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с прогнозной ценой $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $106, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 16:54
Возможен рост цены акций Роснефти до 710 руб. на горизонте года - Sber CIB
Котировки акций "Роснефти" могут вырасти до уровня в 710 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста почти на 30% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Дивидендная доходность акций компании по итогам текущего года может составить 9,3%,...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 16:30
Рынку акций РФ не хватает повышательного импульса - "Велес Капитал"
Российскому рынку акций не хватает повышательного импульса, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду пытались устоять, но повышение не выглядело уверенным. Рублевый индикатор после тестирования сопротивления...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 16:05
Акции Башнефти - ставка на долгосрочный рост спроса на нефть - "Фридом Финанс"
ставка на долгосрочный рост спроса на нефть, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Акции "Башнефти" в первой половине среды торговались "лучше рынка", констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. Ожидается, что ее...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 15:42
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Merck
алитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,44% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Один из лидеров фармацевтической отрасли США, Merck, отчитался за второй...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 15:16
Возможен рост цены акций Газпрома до 410 руб. на горизонте года - Sber CIB
Котировки акций "Газпрома" могут вырасти до 410 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста более 40% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Дивидендная доходность акций компании по итогам 2021 года ожидается на уровне 12%, указывают...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 14:49
Акции Micron привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"
Акции Micron Technology привлекательны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. "Компания готовится увеличить расходы на производство нового поколения микросхем. В июне сообщалось, что ее капитальные затраты в...    читать дальше
.
04 августа 2021 года 14:17
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International
алитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,05% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Калифорнийская электроэнергетическая компания Edison International...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.