Возможен рост цены акций Газпрома до 410 руб. на горизонте года - Sber CIB

Котировки акций "Газпрома" могут вырасти до 410 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста более 40% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

Дивидендная доходность акций компании по итогам 2021 года ожидается на уровне 12%, указывают эксперты.

Аналитики Sber CIB ожидают улучшения финансовых показателей в нефтегазовом секторе по итогам второго квартала текущего года. Цены на энергоресурсы в апреле-июне росли, а рентабельность компаний продолжала повышаться. EBITDA сектора, по прогнозам, увеличится на 8%, а чистая прибыль - на 28%. Фаворит аналитиков - "Газпром", так как цены на газ в Европе достигли максимумов с 2018 года.

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