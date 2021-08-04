Акции Micron привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"

Акции Micron Technology привлекательны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Компания готовится увеличить расходы на производство нового поколения микросхем. В июне сообщалось, что ее капитальные затраты в 2021 финансовом году превысят $9,5 млрд. Важно, что часть средств поступает в качестве предоплаты от заказчиков. Эти поступления направляются в том числе на развитие перспективной технологии EUV-литографии. Оборудование компания приобретает у ASML Holding NV. Micron удерживает технологическое лидерство, сформировав надежный портфель реализуемой продукции. Также для ее бизнеса характерны высокая прибыльность и сильные балансовые показатели. Цель по котировкам акций компании - $94,5 за штуку", - указывает эксперт.

При этом аналитик обращает внимание, что Micron производит чипы памяти DRAM и NAND, которые необходимы для широкого круга вычислительных систем. Их цена напрямую зависит от глобального спроса и предложения, поэтому характеризуется высокой волатильностью. В этой связи прибыль большинства производителей чипов памяти и цена их акций подвержены сильному влиянию рыночной конъюнктуры.

Также Миронюк отмечает, что Micron намерена скорректировать параметры регулярного выкупа акций, который осуществляется с 2018 года и на который компания уже направила около $4 млрд. "Для инвесторов важно, что Micron реализует долгосрочную стратегию, снижая объем выкупа при высокой цене акций и наращивая его в периоды низкой прибыли и просадки котировок. Параметры обратного выкупа постепенно становятся более гибкими", - пишет он.

Новость о планах Micron начать дивидендные выплаты нельзя назвать сенсационной, считает эксперт инвесткомпании. "Доходность дивиденда компании на начальном этапе будет чисто символической - около 0,13% при размере выплат 10 центов на акцию. Первые в своей истории квартальные дивиденды Micron выплатит 18 октября, чтобы попасть в реестр для их получения, нужно купить акции компании до 1 октября включительно", - отмечает Миронюк.

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