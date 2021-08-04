"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Edison International

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Edison International с прогнозной ценой $71,48 за штуку, что предполагает потенциал роста 29,05% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Калифорнийская электроэнергетическая компания Edison International отчиталась за второй квартал в четверг, 29 июля, отмечает эксперт Александр Ковалев.

Скорректированный EPS за апрель-июнь составил $0,94 (-6,00% г/г), оказавшись ниже нашего консенсуса $ 1,02.

Прибыль EIX снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатирует аналитик, в основном из-за более высокой амортизации (+8,99% г/г) и возросших затрат на покупную э/э и топливо (+20,1% г/г), частично компенсированных более высокими доходами FERC и меньшими расходами, связанными с мероприятиями по устранению последствий лесных пожаров.

Генеральный директор компании Педро Пизарро сообщил, что Edison получила от Калифорнийского регулятора "предложенное решение по общему тарифному плану на 2021 год, который поддерживает критически важные инвестиции в безопасность и надежность и обеспечивает основу для капитальных расходов и тарифной базы до 2023 года". Компания продолжает переговоры по включению в тариф ряда затрат, связанных с митигацией последствий лесных пожаров (в частности полного объема капитальной программы по покрытию проводников огнеупорными материалами), и представит прогноз по EPS на 2021 год в конце августа-начале сентября.

Компания в настоящий момент продолжает работать по тарифам 2020 года, в связи с чем в оставшихся двух кварталах текущего года может зафиксировать заметный рост выручки из-за перерасчета, обращает внимание Ковалев.

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