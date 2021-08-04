04 августа 2021 года 08:46
Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению
Москва. 4 августа. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,87-72,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8875 руб./$1 (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 86,56 руб./EUR1 (без изменений к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,89 коп. к уровню закрытия 3 августа, до 79,04 рубля.
Доллар при этом оказался на 1,51 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,22 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль практически не меняется к доллару и евро на старте торгов 4 августа в связи с относительным спокойствием рынка. Инвесторы в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,47 за баррель, что на 0,08% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,48 за баррель, что на 0,11% ниже уровня на закрытие рынка 3 августа.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,25%, китайский CSI300 подрастает на 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 незначительно снижается - на 0,1%.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным. Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма "дельта" коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, для мировой экономики, омрачают настрой инвесторов.
Участники рынка ожидают данные министерства труда США о безработице в июле, имеющие значение для политики Федеральной резервной системы.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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04 августа 2021 года 19:32
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04 августа 2021 года 19:28
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04 августа 2021 года 19:08
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04 августа 2021 года 18:49
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04 августа 2021 года 18:42
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04 августа 2021 года 18:16
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04 августа 2021 года 17:45
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04 августа 2021 года 17:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с прогнозной ценой $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $106, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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04 августа 2021 года 16:54
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04 августа 2021 года 16:30
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04 августа 2021 года 15:42
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04 августа 2021 года 15:32
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04 августа 2021 года 15:16
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04 августа 2021 года 14:49
Акции Micron Technology привлекательны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
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