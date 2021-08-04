Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным. Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма "дельта" коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, для мировой экономики, омрачают настрой инвесторов. Участники рынка находятся в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов. В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер. Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC. По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре. "Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американских фондовых индексов, которые повысились накануне благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК увеличился на 0,4%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,28%.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют в среду утром боковую динамику после двух дней заметного снижения. Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $72,44 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,66% - до $72,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $70,45 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 1% - до $70,56 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,748 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,084 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 августа снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 722,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,99%), "ВЭБ.РФ-19" (-0,98%) и "Сбербанк-001-06R" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,46%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,44%) и " Газпром капитал БО-05" (+0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "ЦФП" полностью разместила 3-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии в конце июня. В обращении уже есть один выпуск облигаций эмитента на 500 млн рублей.

Россельхозбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 августа. Техразмещение запланировано на 5 августа.

АО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) планирует 11 августа собирать заявки на выпуск на 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Сбор заявок пройдет с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - не более 11,5% годовых, что соответствует доходности 12,01% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в июле зарегистрировала программу облигаций серии 002Р АО "Джи-групп" объемом до 50 млрд рублей. Сама программа облигаций бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в декабре 2019 года. В рамках нее в июне 2020 года был размещен дебютный 3-летний выпуск облигаций эмитента на 1 млрд рублей.