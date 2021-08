S&P 500 достиг рекорда

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма "дельта" коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19, для мировой экономики, омрачают настрой инвесторов.

Участники рынка находятся в ожидании новых катализаторов, способных придать направление движению рисковых активов. В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в июле. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозируют увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 845 тыс. В июне показатель вырос на 850 тыс.

Федеральная резервная система (ФРС) может приступить к сокращению объемов выкупа активов уже в октябре в случае улучшения ситуации на американском рынке труда, полагает член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер.

Если рост числа рабочих мест в США в июле и августе составит примерно по 800 тыс., американский рынок труда приблизится к докризисному уровню, и именно этого ждет Федрезерв, чтобы начать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил Уоллер в интервью CNBC.

По словам Уоллера, ФРС могла бы уже в сентябре объявить, что планирует начать сокращение объемов выкупа активов и запустить этот процесс в октябре.

"Все зависит от того, какими будут следующие два отчета по рынку труда, - отметил Уоллер. - Если они будут столь же сильными, как июньские данные, можно будет говорить о достижении необходимого прогресса на рынке труда. Если же нет, то Федрезерву, вероятно, придется отложить сокращение объемов выкупа на пару месяцев".

Заказы промышленных предприятий США в июне 2021 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны, обнародованные во вторник.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение этого показателя на 1% в прошлом месяце, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

В мае, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий увеличились на 2,3%, а не на 1,7%, как сообщалось ранее.

Между тем опубликованные в понедельник статданные, показавшие замедление темпов роста активности в производственном секторе США, могут быть сигналом того, что пик подъема в американской экономике уже пройден, говорится в обзоре экспертов NAB.

Индекс ISM Manufacturing в июле снизился до минимальных за шесть месяцев 59,5 пункта с 60,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста индекса до 60,9 пункта. Значение ISM Manufacturing выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в секторе, и индекс остается выше этой отметки уже 14 месяцев подряд.

Акции Under Armour Inc. (SPB: UA) подскочили на 7,5% по итогам торгов во вторник. Американский производитель спортивной одежды вернулся к чистой прибыли во втором квартале и повысил прогноз на 2021 год.

Цена бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) поднялась на 2,3%. Американская нефтяная компания увеличила чистую прибыль в семь раз во втором квартале текущего года, скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Бумаги Eli Lilly & Co. подорожали 3,8%. Американская фармацевтическая компания во втором квартале зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли, при этом скорректированная прибыль выросла, но не оправдала ожиданий рынка.

Котировки акций Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) выросли на 6,1%. Американский дом моды вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2021 финансового года, причем результаты превзошли ожидания рынка.

Капитализация Warner Music Group Corp. (WMG) повысилась на 1%. Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале получила чистую прибыль по сравнению с убытком годом ранее, выручка выросла на 33%.

Акции DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) подешевели на 0,4%. Американская химическая компания получила чистую прибыль во втором квартале текущего года против убытка годом ранее и увеличила выручку на 26%.

Котировки бумаг Nikola Corp. упали на 8,7%. Американский производитель электрогрузовиков увеличил чистый убыток во втором квартале 2021 года на 24%, однако скорректированный показатель был лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Marriott International (SPB: MAR) Inc. снизилась на 1,6%. Оператор крупнейшей в мире гостиничной сети вернулся на прибыльный уровень во втором квартале на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом.

Бумаги Marvell Technology Group Ltd. прибавили в цене 1,3%. Компания, выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, планирует приобрести стартап Innovium за $1,1 млрд.

Котировки ADR Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) в ходе торгов в Нью-Йорке потеряли 1,4%. Китайский интернет-гигант сократил чистую прибыль, но увеличил выручку в первом финансовом квартале на фоне роста бизнесов в сфере электронной коммерции и "облачных" вычислений.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 278,24 пункта (0,8%) и составил 35116,4 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 35,99 пункта (0,82%), поднявшись до рекордных 4423,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,23 пункта (0,55%) и составил 14761,29 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американских фондовых индексов, которые повысились накануне благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК снизился на 0,2%.

В лидерах падения находятся акции Nichirei Corp. (-12,2%), Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (-8,5%) и Sumitomo Electric Industries Ltd. (-6,1%).

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,7%. Акции производителя потребительской электроники Sony опускаются на 3,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,6%.

Акции японского производителя бытовой техники и электроники Panasonic Corp. дешевеют на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Сводный индекс PMI, рассчитываемый Caixin, в Китае подскочил до 53,1 пункта в июле 2021 года по сравнению с июньскими 50,6 пункта, что было минимальным показателем за 14 месяцев. Значение индикатора для сферы услуг увеличилось до 54,9 пункта в июле против 50,3 пункта в июне.

Самый существенный рост в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций BYD Co. Ltd. (+7,9%), Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+6,5%) и AAC Technologies Holdings Inc. (+6,4%).

Акции интернет-компании Meituan растут на 1,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 3,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3,1%.

Тем временем бумаги онлайн-ритейлера Alibaba Group дешевеют на 0,1%,

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК поднялся на 1,35%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 МСК вырос на 0,4%.

Котировки акций горнодобывающей BHP растут на 2,3%, тогда как бумаги Rio Tinto - на 1,7%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, уменьшаясь третью сессию подряд.

Давление на рынок оказывают опасения по поводу быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в странах Азии, включая Китай, и перспективы ослабления спроса на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК во вторник составляет $72,39 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,48 (0,66%) - до $72,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,35 за баррель, что на $0,21 (0,03%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,7 (1%) - до $70,56 за баррель.

"Хотя поводов для оптимизма остается достаточно, - и я уверен, что это в основном будет так на протяжении следующих месяцев, - похоже, внимание в большей степени переключилось на ситуацию с распространением штамма "дельта", особенно, в Китае" - говорит старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем страны ОПЕК+ в условиях роста спроса на этой неделе начали ускоренно увеличивать добычу нефти: с 1 августа производство выросло на 400 тыс. б/с.

Этот тренд продолжится до истечения ограничений, который на данный момент составляют 5,8 млн б/с. При этом каждый месяц министры ОПЕК+ продолжат встречаться на предмет подтверждения оценки ситуации на рынке и адекватности принятого сценария.