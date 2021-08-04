ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ленты

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг "Ленты" и прогнозную цену на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Лента" завершила сделку по приобретению супермаркетов "Билла Россия". В результате она станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов и третьим крупнейшим ритейлером в России. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы "Ленты" с учетом сделки и видим в ней реализацию вектора, намеченного в стратегии. Сохраняем целевой диапазон на уровне 280 рублей за бумагу, рекомендация - "покупать", - указывают эксперты банка.

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