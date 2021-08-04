"Финам" рекомендует покупать акции Bayer с прогнозной ценой 72,16 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Bayer с прогнозной ценой 72,16 евро, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В четверг, 5 августа, о своих финансовых результатах за 2К21 отчитывается одна из старейших фармацевтических компаний в мире - немецкий Bayer. Наши ожидания касательно результатов нейтральны. Мы ожидаем увидеть рост выручки на 2,45% г/г - до отметки 10,3 млрд евро. При этом компания неизбежно покажет снижение показателя к/к, так как в основном именно в 1К Bayer показывает лучшие результаты за год. Наш прогноз - снижение выручки на 16,45% к/к. Что касается чистой прибыли, то, по нашему мнению, она лишь незначительно снизится - на 0,6% г/г (до 1,56 млрд евро)", - отмечает эксперт инвесткомпании Артемий Шамшуков.

"Кейс Bayer - долгосрочный. Во-первых, решения ведущего сегмента компании - растениеводства (на него приходится около 50% от всей выручки) - будут наиболее востребованы по мере ухудшения климатических условий, а также усугубления проблемы нехватки воды. Что касается второго по важности сегмента - фармацевтического (около 38% выручки), то Bayer является одним из лидеров по проценту вложенных средств в НИОКР от всей выручки среди конкурентов. Как итог, сейчас в разработке у Bayer имеются перспективные препараты в сферах онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также женского здоровья", - пишет аналитик "Финама".

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