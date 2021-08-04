"ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в топ-10 акций США

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Elastic, AvalonBay Communities и BioMarin Pharmaceutical и включив в подборку бумаги Incyte Corp., ServiceNow Inc. и Halliburton Co.

"Мы фиксируем прибыль в акциях Elastic, которые выросли на 25% с момента включения в портфель в мае 2021 года, и в акциях AvalonBay Communities, рост которых составил аналогичные 25%. Меняем акции BioMarin Pharmaceutical на бумаги другой крупной биотехнологической компании - Incyte Corp., от которой ждём сильных результатов продаж препарата Jakafi и вероятного положительного решения регулятора по препарату от атопического дерматита", - отмечают эксперты.

Аналитики также включают в топ-10 акции ServiceNow Inc. (одного из бенефициаров ускорения цифровизации бизнеса и рекордных инвестиций крупнейших корпораций в развитие ИТ-инфраструктуры) и акции Halliburton Co., так как ожидают двузначный рост спроса на нефтесервисные услуги в Северной Америки, где компания генерирует около 40% выручки.

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