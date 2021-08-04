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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность "префов" Ленэнерго за 2021г может составить 12-14% - BCS Express
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04 августа 2021 года 11:02
Дивдоходность "префов" Ленэнерго за 2021г может составить 12-14% - BCS Express
Дивидендная доходность привилегированных акций "Россети Ленэнерго" за 2021 год может составить 12-14% при благоприятной конъюнктуре, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ важна, так как от нее зависят дивиденды по привилегированным акциям. По результатам II квартала компания "заработала" 6,06 руб. на акцию потенциальных дивидендов, а в целом за I полугодие - 12,08 руб., что соответствует 7,4% дивидендной доходности. Ожидания на II полугодие умеренно позитивные. При благоприятной конъюнктуре дивидендная доходность "префов" "Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года может достичь 12-14%", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНЭНЕРГО-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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