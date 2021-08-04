Дивдоходность "префов" Ленэнерго за 2021г может составить 12-14% - BCS Express

Дивидендная доходность привилегированных акций "Россети Ленэнерго" за 2021 год может составить 12-14% при благоприятной конъюнктуре, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ важна, так как от нее зависят дивиденды по привилегированным акциям. По результатам II квартала компания "заработала" 6,06 руб. на акцию потенциальных дивидендов, а в целом за I полугодие - 12,08 руб., что соответствует 7,4% дивидендной доходности. Ожидания на II полугодие умеренно позитивные. При благоприятной конъюнктуре дивидендная доходность "префов" "Россети Ленэнерго" по итогам 2021 года может достичь 12-14%", - указывает аналитик инвесткомпании.

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