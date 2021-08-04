Возможна консолидация котировок нефти на торгах в среду - ПСБ

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В фокусе внимания инвесторов в среду будут официальные данные по запасам энергоносителей в США, от которых рынок ждет сокращения. Фьючерс на нефть марки Brent постарается в среду удержаться у середины нашего целевого диапазона, однако технически нефть смотрится уязвимой - риск развития снижения в направлении нижней границы диапазона $70-75 за баррель остается высоким", - отмечает Локтюхов в комментарии ПСБ.

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