Доходность 10-летних ОФЗ в среду останется на уровне 6,9% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в среду останется на уровне 6,9% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ), Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ проведет в среду аукционы по размещению 10-летних ОФЗ-26239 и 20-летних ОФЗ-26238 без заранее объявленного лимита. Премия в "новых" выпусках составляет 15-20 б.п. к доходности "досанкицонных" гособлигаций, что может обеспечить высокий спрос локальных игроков. Внешний фон для рынка ОФЗ складывается противоречивый. Ждем, что по итогам дня доходность 10-летних ОФЗ останется около 6,9% годовых", - отмечает эксперт ПСБ.

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