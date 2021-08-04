Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в России и занятость в США:

- В России выйдут еженедельные данные по инфляции, а Минфин представит отчёт по ФНБ;

- На глобальном рынке в центре внимания будут данные ADP по занятости в частном секторе США;

- Рынок нефти ждёт официальной еженедельной статистики по товарным запасам углеводородов в США.

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