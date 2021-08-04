Поводов для укрепления рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Поводов для дальнейшего укрепления российской валюты к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом начал консолидацию около отметки 73 руб./$1. Поводов для дальнейшего укрепления российской валюты нет. В ближайшие дни спрос на валюту может вырасти из-за конвертации полученных дивидендов по ряду акций компаний, но сильного изменения курса это не вызовет. Стоит помнить, что после консолидации обычно происходят сильные движения. По паре доллар/рубль оно с большой вероятностью будет вверх, как только для этого появится негативный повод", - отмечает Антонов в комментарии.

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