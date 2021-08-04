Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в среду утром - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в среду утром на сложившемся неопределенном внешнем фоне, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3780-3805 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3770, 3750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3810, 3830 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит свою консолидацию. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. В Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Максимальную практическую значимость среди них, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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